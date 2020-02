Kreisliga-Vorschau, Teil 3: Der Dreikampf um die Meisterschaft

Drei Teams, ein direkter Aufstiegsplatz: Im Finale unserer Vorschau auf die Restrückrunde in der Kreisliga Bamberg kommen die Trainer der drei großen Aufstiegskandidaten aus Stegaurach, Tütschengereuth und Rattelsdorf zu Wort. Dabei bemüht man sich allgemein um Zurückhaltung.

SpVgg Stegaurach (3. Platz / 36 Punkte)

"Wir haben dank einer überzeugenden Hinrunde eine gute Basis geschaffen und wollen am Ende der Saison auch den Aufstieg feiern", sagt der im Sommer scheidende Coach Ismail Yilmaz. Zwar habe sich sein Team den einen oder anderen Ausrutscher erlaubt, insgesamt befinde es sich aber vollkommen verdient mitten im Rennen um den begehrten Bezirksligastartplatz. Mit dem Verweis auf die vor der Spielzeit formulierten Ziele wäre das Verpassen des Aufstiegs "kein Weltuntergang, dennoch spielt man nicht jedes Jahr um den Titel mit. Diese Chance sollten wir ergreifen."

Den Angriff auf die Tabellenspitze wagt die SpVgg mit nahezu demselben Personal wie vor der Winterpause. Die beiden Verstärkungen sind mit Sternchen versehen: Trainersohn Deniz - derzeit beim FC Kempten in der Landesliga aktiv - wird Stegaurach mit einem Zweitspielrecht ausgestattet zumindest bis Ende März verstärken. Rückkehrer Frank Fleischmann ist nach verwehrt gebliebener Freigabe seines Vereins SC 08 Bamberg bis einschließlich Mai noch gesperrt.

Im Hinblick auf die entscheidenden Wochen werde man sich laut Yilmaz mit Tütschengereuth und Rattelsdorf einen Dreikampf bis zum Schluss liefern, wobei er den Tabellenführer als größte Bedrohung ansieht. "Sie hatten vor der Pause einen unfassbaren Lauf. Es bleibt abzuwarten, ob sie das Tempo durchziehen können." Ganz egal wie die Serie für sein Team endet, wird sich Yilmaz Ende Mai vom Verein verabschieden. Er brauche nach fünf Jahren eine Abwechslung, konkrete Pläne habe er aber noch nicht. Sein Ersatz ab 2020/21 wird das junge Spielertrainer-Duo um Moritz Musik und Sebastian Fleischmann von der Reserve der DJK Don Bosco sein.

DJK Tütschengereuth (2. / 37 Punkte)

Die DJK zählt zu den größten Überraschungen der Saison und darf nach dem Überwintern auf Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, von der Bezirksliga träumen. Dabei musste das erst zu dieser Spielzeit angeheuerte Trainerduo um Mathias Ganzmann und Oliver Riley im Sommer eine Reihe an Neuzugängen integrieren. Bei aller Freude über eine überragende Hinserie tritt Ganzmann auf die Euphoriebremse: "Wir alle bei der DJK sind natürlich überglücklich, dennoch müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Unser Ziel war es, den Klassenerhalt dieses Jahr früher als in vergangenen Jahren klarzumachen. Alles, was jetzt noch folgt, ist Bonus."

Eine Anpassung der Saisonziele Richtung Aufstieg weist er in diesem Zuge klar zurück. Letztendlich habe sich das Team aber die aktuelle Situation hart erarbeitet und es nun in der eigenen Hand. "Selbstverständlich werden wir auch in den restlichen Partien nichts herschenken. Wir geben bis zum Ende Vollgas." Beim Kracher zum Auftakt gegen Ligaprimus Rattelsdorf kann der Coach auf den wiedergenesenen Mittelfeldspieler Daniel Bernreuther zurückgreifen. Für Jonas Neubauer kommt ein Comeback noch zu früh. Bestenfalls Ende März könne man mit seiner Rückkehr rechnen. Fest planen für die kommende Serie hingegen darf der Verein mit dem funktionierenden Gespann Ganzmann/Riley. "Die Arbeit mit Oli macht großen Spaß, wir befinden uns jeden Tag im regen Austausch", sagt Ganzmann.

SpVgg Rattelsdorf (1. Platz / 40 Punkte)

Sie haben den ersten Saisonabschnitt in der Kreisliga nicht nur als bestes Team beendet, sondern auch als heißestes: In den Wochen vor der Winterpause spielte sich Rattelsdorf in einen Rausch und gewann neun Spiele in Folge bei einem Torverhältnis von 26:2. Eine Serie, die selbst Spielertrainer Tommy Grünert so nicht hat kommen sehen: "Wir haben die gesamte Hinrunde über unser Können bewiesen. Dass wir jetzt ganz oben stehen, ist natürlich absolute Spitze."

Das ausgegebene Saisonziel mit einer Platzierung unter den Top 5 scheint bereits jetzt eingefahren, auch wenn sich Grünert hierbei noch in Zurückhaltung übt: "In dieser verrückten Liga können sich die Verhältnisse so schnell wieder ändern, das Teilnehmerfeld ist unfassbar ausgeglichen." Konfrontiert mit der reellen Chance eines Aufstiegs in die Bezirksliga bleibt der Coach gelassen. "Alles kann, nichts muss", lautet seine Devise: "Klar ist aber auch, dass man einen Platz an der Tabellenspitze nur sehr ungern wieder hergibt." Auf Neuverpflichtungen hat die SpVgg in der Winterpause verzichtet, allerdings hofft man auf eine baldige Rückkehr von Richard Brunner nach dessen Kreuzbandriss. Ähnlich wie sein Trainer-Kollege aus Stegaurach sieht auch Grünert einen heißen Kampf des Führungstrios bis zum Saisonfinale. Wer danach auf der Rattelsdorfer Trainerbank Platz nimmt, ist ungewiss. "Ich habe großen Spaß bei meiner Arbeit und kann mir einen Verbleib durchaus vorstellen. Sofern das auch der Wunsch des Vereins ist."