Kreisliga-Vorschau, Teil 1: Selbstbewusst im Abstiegskampf

In wenigen Wochen beginnt die Restrückrunde in der Fußball-Kreisliga Bamberg. Im ersten Teil unserer Vorschau auf die entscheidende Saisonphase wagen wir einen Blick in den Tabellenkeller. Dabei zeigen sich die betroffenen Teams optimistisch, die Voraussetzungen für einen spannenden Abstiegskampf sind also gegeben.

SV Dörfleins (16. Platz / 14 Punkte)

Der Ligaverbleib wird für das Schlusslicht bei noch zehn Partien zu einem kaum lösbaren, aber laut Trainer Jochen Kutzelmann keinem unmöglichen Unterfangen. "Meine Truppe hat definitiv die Klasse, den Abstieg zu verhindern. Entscheidend wird es sein, dass die Jungs Mitte März wissen, worum es geht", gibt der Coach seine Mannschaft noch lange nicht auf. Den Klassenerhalt sieht er allerdings nur über die Relegation realistisch, das Erreichen des sicheren Ufers mit bereits zehn Punkten Rückstand sei utopisch. Grund zum Optimismus gibt dem SV-Trainer eine bislang zufriedenstellende Vorbereitung. "Alle hauen sich im Training rein. Das ist auch notwendig, um zum Auftakt eine topfitte Mannschaft zu stellen." Trotz eines spürbaren Kämpferwillens müsse man sich in Dörfleins aber auch damit anfreunden, dass es nächste Saison Kreisklassen-Fußball zu sehen geben könnte. Unabhängig von der Liga wird Kutzelmann auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen.

SV Würgau (15. Platz / 16 Punkte)

"Der Abstieg in die Kreisklasse wäre der Negativpunkt der vergangenen 25 Jahre", misst Spielleiter Norbert Zeck der zweiten Saisonphase eine historische Bedeutung bei. Dass sich der letztjährige Bezirksligist in einer derart misslichen Situation befindet, macht Zeck auch an der bisherigen Einstellung seiner Spieler fest: "Die Trainingsmoral muss sich in den verbleibenden Wochen unbedingt verbessern. So mancher hat eventuell auch die Liga unterschätzt." Die Vorbereitung auf die richtungsweisenden Wochen läuft dabei nicht optimal: Stürmer Michael Raub wird verletzungsbedingt wohl den Rest der Saison fehlen, Angreifer Duncan Siep und Schlussmann Daniel Schmitt werden nach ihren Abgängen in der Winterpause ebenfalls nicht mehr helfen können. Mit Verteidiger Philipp Schütz vom TSV Scheßlitz konnte der Tabellenvorletzte jedoch eine Verstärkung präsentieren. Für Zeck sind gerade die ersten vier Partien mit drei Spielen gegen die direkte Konkurrenz entscheidend, um den Grundstein für eine weitere Kreisliga-Saison zu legen. Ob Thorsten Barth auch kommende Saison der Trainer sein wird, lassen sich beide Seiten bisher noch offen.

SpVgg Lauter (14. Platz / 17 Punkte)

Der Neuling kann die Wiederaufnahme des Spielbetriebs kaum noch abwarten und schielt auf einen starken Auftakt nach der langen Pause: "Es gilt, von Beginn an loszulegen. Viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, hängt davon ab, wie wir aus den Startlöchern kommen", weiß Spielleiter Frank Helmschrott, der das Erreichen des Relegationsplatzes als realistisches Ziel ausgeschrieben hat. Dabei kann er personell aus dem Vollen schöpfen, nachdem sich einige Langzeitverletzte wieder zurückgemeldet haben. Zudem sei man noch auf der Suche nach einer Verstärkung in der Offensive. Zu den Schlüsselspielen zählen für Helmschrott die Partien gegen die direkten Mitstreiter, Würgau und Dörfleins: "In der Hinrunde haben wir gegen beide gepatzt, nun wollen wir uns revanchieren." Auch wenn der Klassenverbleib noch fraglich ist, herrscht in Lauter bezüglich der Trainersituation für 2020/21 Klarheit: Auf Spielertrainer Jonas Cron, der nach vierjähriger Amtszeit seinen Posten räumt, folgt der Portugiese Dinis Ribeiro, der derzeit im Spielkreis Schweinfurt das Kreisklassen-Team des TSV Kirchaich trainiert.

FC Strullendorf (13. Platz / 20 Punkte)

Der Aufsteiger hat lange und intensiv um den Aufstieg in die Kreisliga kämpfen müssen, wie Teammanager Uwe Schmitt auf die vergangenen Spielzeiten zurückblickt: "Und deshalb wollen wir auch mit aller Macht die Klasse halten." Die Chancen sind auf dem Relegationsplatz stehend durchaus gegeben, dennoch muss gerade mit Blick auf die letzten sechs Spiele vor der Winterpause eine Ergebniswende eingeleitet werden: Nur zwei Punkte konnte der FC in diesem Zeitraum einfahren, auch die einvernehmliche Trennung von Coach Markus Schnitzer Ende Oktober blieb ohne zählbaren Effekt. Bis Ende der Spielzeit präsentiert sich das Trainerteam nun als Vierergespann: In der Winterpause übernahm Schmitt den Posten des Torwarttrainers, während FC-Urgestein Sebastian Lang das Konditionstraining leitet. Mit dieser Ausgangslage sieht man sich in Strullendorf für den Abstiegskampf gerüstet: "Die Stimmung im Team ist überragend, alle ziehen an einem Strang", so Schmitt. Bezüglich der für die nächste Saison vakanten Trainerposition kann Schmitt noch keinen Vollzug melden. "Wir haben schon einige Gespräche geführt, bisher hat es aber mit keinem gepasst."

SpVgg Mühlhausen (12. Platz / 24 Punkte)

Mit Achtungserfolgen gegen Tütschengereuth (2:0) und Hirschaid (1:1) hat sich die SpVgg vor der spielfreien Zeit eine vielversprechende Ausgangsposition erarbeitet. Den begehrten Platz über dem Strich möchte der Aufsteiger mit aller Macht verteidigen - und Spielleiter Richard Kröckel sieht seine Mannen für den Abstiegskampf gerüstet: "Die Jungs haben sich in der Hinrunde bewiesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden." Pünktlich zur heißen Saisonphase sind alle Spieler an Bord, besonders erfreut zeigte sich Kröckel über die Rückkehr seines Stürmers Sebastian Schleicher, der den Großteil der Spielzeit aussetzen musste. Des Weiteren konnte sich die SpVgg auf der Torhüterposition mit Dominik Dotterweich von der SG Sambach/Steppach verstärken. Zuletzt bestätigte Mülhausens Spielleiter die weitere Zusammenarbeit mit Coach Matthias Rückel über die Spielzeit hinaus. "Wir sind mit seiner Hilfe hochgekommen, zur Not gehen wir gemeinsam runter."

SV Pettstadt (11. Platz / 24 Punkte)

Der SV Pettstadt mag zwar von allen Teams im Tabellenkeller mit die beste Ausgangslage haben, doch Übungsleiter Manfred Schmitt sieht für seine Mannschaft noch einen weiten Weg bis zum Saisonziel Klassenerhalt: "Wir werden alles investieren müssen. Ich prognostiziere uns einen Kampf bis zum letzten Spieltag." Besonderen Anlass zur Sorge gibt Schmitt dabei die körperliche sowie konditionelle Verfassung seiner Spieler, zu oft habe die Luft nur für 70 Minuten gereicht. "Spielerisch sind wir den meisten Konkurrenten im Abstiegskampf überlegen, doch physisch können wir oftmals die raue Gangart der Kreisliga nicht mitgehen." Unterstützung bekommt der SV-Coach fortan vom spielenden Co-Trainer Mario Meth, der zuletzt die SG Stappenbach/Vorra trainierte. Auf das Trio André Distler, Erkan Esen und Dennis Maier müssen sie in Pettstadt nach deren Abgängen aber verzichten. Die Dienste des Trainers bleiben dem SV jedoch erhalten: Trotz einiger Angebote hält Schmitt "seinem Verein" weiterhin die Treue. Darauf haben sich beide Seiten erst in dieser Woche geeinigt.