Kampfgeist der jungen Bambergerinnen wird nicht belohnt

All der bis in die Schlusssekunden hinein vorbildliche Kampfgeist der U18-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg blieb letztlich unbelohnt, unterlag die oberfränkische Vertretung in der Gruppe Mitte der Mädchen-Bundesliga (WNBL) den Main Sharks aus Würzburg doch mit 59:72 (27:37). In der Tabelle rangieren die jungen Unterfränkinnen auf Platz 4, die Mannschaft von Zweitligatrainer Konstantin Hammerl ist mit einem Sieg bisher weiter Letzter.

Die Würzburgerinnen erwischten in der Bamberger Baskidhall den besseren Start in das Frankenderby und zehrten vor allem von ihrem Zwischenspurt am Ende des ersten Viertels (12:21) bis zur Schlusssirene hin. Demgegenüber hielten sich die Gastgeberinnen mit aufopferungsvollem Einsatz stets in Schlagdistanz, konnten den Gang in die ab Mitte Februar beginnenden Play-Downs um den Klassenerhalt in der WNBL allerdings nicht verhindern.

Zu konstant punktete aufseiten des mainfränkischen DBB-Stützpunktes das Trio mit den aus dem ganzen Bundesgebiet rekrutierten Auswahlspielerinnen Vivien Danguole Pupkeviciute, Lina Vogt und Lilly Feistkorn, die zusammen letztlich für ganze drei Viertel der Würzburger Punkte verantwortlich waren. Nach langer Pause wegen einer Schulterverletzung war Nina Kühhorn schon wieder beste DJK-Werferin. DJK Don Bosco Bamberg: N. Kühhorn (16/1 Dreier), Hummel (15/3), Hübschmann (9/1), Volk (8), K. Hidalgo Gil (8/2), T. Hidalgo Gil (3), L. Kühhorn, Hauser, Högen, Ennes