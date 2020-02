Jordan Crawford verstärkt Brose Bamberg

Brose Bamberg hat sich für den Saisonendspurt in der Basketball-Bundesliga mit Jordan Crawford verstärkt. Der 31-jährige US-Amerikaner, der in der vergangenen Woche ein Probetraining bei den Oberfranken absolviert hatte, hat 295 NBA-Spiele bestritten und dabei elf Punkten im Schnitt erzielt. Zuletzt stand der 1,93 große Guard in der vergangenen Saison für die Sichuan Blue Wales in der ersten chinesischen Liga CBA auf dem Parkett. "Jordan Crawford ist ein Scorer, der aus jeder Position punkten kann. Vor allem aber: er ist ein Veteran, ein Go-to-Guy. Einer, der ein Spiel lesen kann. Er hat Erfahrung auf höchstem Level und kann uns so Stabilität vor allem in entscheidenden Phasen eines Spiels geben", meinte Brose-Sportdirektor Leo De Rycke.

Crawford begann seine Karriere an der Hargrave Military Academy. Über Indiana und die Xavier University wurde er 2010 in der ersten Runde an 27. Stelle von den New Jersey Nets gedrafted. Es folgten 295 NBA-Spiele für die Atlanta Hawks, die Washington Wizzards, die Boston Celtics und die New Orleans Pelicans.

2015 machte Crawford nach der NBA-Saison einen Abstecher in die chinesische CBA zu den Xinjiang Flying Tigers. Dort erzielte er bei der 104:113-Niederlage seiner Mannschaft gegen Sichuan 72 Punkte. Der Gewinnermannschaft schloss er sich vier Jahre später an. Dort erzielte er zuletzt im Schnitt 36,5 Punkte.

Im November 2018 unterschrieb Crawford einen Ein-Monats-Vertrag bei Alba Berlin, fiel zwei Tage später aber durch den Medizincheck. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart.

Im weiteren Saisonverlauf bestritt der Routinier vier Spiele für den israelischen Erstligisten Ironi Nahariya, in denen er 18,5 Punkte und 3,5 Assists im Schnitt markierte. Im Anschluss kam er noch in sechs Spielen für die Sichuan Blue Whales in China zum Einsatz. Sein bis dato letztes Pflichtspiel bestritt der US-Amerikaner Mitte März 2019.

Crawford sagte in einer Mitteilung des Vereins: "Ich bin letzte Woche in den Flieger gestiegen und wusste, dass ich hier spielen werde. Ich musste mich beweisen, war mir aber sicher - weil ich es hundertprozentig wollte - dass ich es schaffe. Jetzt freue ich mich darauf, dass es endlich losgeht. Die Trainingseinheiten waren gut und schön, aber ich will spielen. Ich will dem Team helfen, will es stabiler machen. Ich habe ein gutes Gefühl."