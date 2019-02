Jelovac steht vor Abschied von Brose Bamberg

Brose Bamberg und Stevan Jelovac gehen offenbar getrennte Wege. Wie das Internetportal www.sportando.basketball am Freitag meldete, wechselt der serbische Nationalspieler zum türkischen Erstligisten Gaziantep Basketbol. Eine Bestätigung des Basketball-Bundesligisten steht aber noch aus. Das Team aus Südostanatolien belegt den fünften Tabellenplatz in der 1. türkischen Liga. Der Abschied von Jelovac aus Bamberg hatte sich angebahnt, da er nach dem Trainerwechsel unter dem neuen Headcoach Federico Perego kaum noch zum Einsatz kam.

Jelovac kam vor Beginn der laufenden Saison vom russischen Erstligisten Nizhny Novgorod nach Bamberg. Bei Brose hatte er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. In der Bundesliga kam der Power Forward in 16 Spielen im Schnitt auf 11,9 Punkte und 4,2 Rebounds. In der Champions League erzielte er in zehn Partien 12,1 Punkte und 4,9 Rebounds.