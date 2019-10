Ironman Hawaii: Im Ziel sind alle Gewinner

Mit dem zweiten Rang in der M35 gelang dem Bamberger Chris Dels beim Ironman auf Hawaii die Erfüllung eines Traums (wir berichteten). Neben dem 35-Jährigen waren mit Christian Birke (DJK Gaustadt) und Martin Falk (ebenfalls Böhnlein Sports) zwei weitere Athleten aus dem Raum Bamberg in derselben Altersklasse am Start. Zwar mischten beide nicht an der Spitze mit, haben mit dem Zieleinlauf aber ihre gesetzten Ziele erreicht.

Christian Birke

Für Birke erfüllte sich ein Traum. Das "Projekt Ironman Hawaii" hat für ihn einen "berauschenden Abschluss gefunden", indem er sich unter den besten Langdistanztriathleten behauptete. Bereits zehn Tage vor dem Wettkampf angereist, konnte er sich vor Ort auf Big Island akklimatisieren und durch entsprechendes Training seinen Körper an die schwierigen Bedingungen anpassen.

Am Wettkampftag setzte Birke beim Schwimmen seine Vorgaben nahezu konstant um, auch wenn die Wellen des Pazifiks sehr hoch und das Wasser relativ ungemütlich war. Der Wechsel aufs Rad verlief ohne Probleme. Die Radstrecke mit immerhin 1500 Höhenmetern war durch teilweise sehr heftigen Wind gekennzeichnet, aber auch hier zahlte sich das Training aus. Er ließ nach einem eher verhaltenen Tempo zu Beginn ab der Wendemarke einen Konkurrenten nach dem anderen hinter sich. Nach knapp fünf Stunden auf dem Rad wechselte er auf die Laufstrecke. Auf den ersten Metern des Marathons waren die Beine ziemlich schwer. Aber auch hier zahlte sich die konsequente Vorbereitung aus, er bewältigte die 42,2 Kilometer in 3:20 Stunden.

Nach insgesamt 9:25:50 Stunden überquerte er strahlend die Ziellinie. Mit diesem Ergebnis sicherte er sich den 41. Rang in der M35 und sein ersehntes Ziel "unter den besten 200 Triathleten der Welt auf der Langdistanz" wurde wahr.

Martin Falk

2011 begann der Rügheimer (Landkreis Haßberge) mit Triathlon, Hawaii war zu diesem Zeitpunkt aber noch sehr weit entfernt. "Dort zu starten, war damals unvorstellbar. Mit den Jahren hat sich aber ein Reiz für die Langdistanz entwickelt. Und nach dem ersten Versuch bei der Challenge Roth war die Begeisterung sehr groß", erzählt Falk.

Je mehr er trainierte, je öfter er die Langdistanz absolvierte, desto intensiver wurde auch die Sehnsucht nach Hawaii. "Nach diesem langen Weg nun wirklich hier auf dem heiligen Boden an den Start gehen zu können, hat das Rennen zu etwas sehr Besonderem für mich gemacht", sagt Falk. Schon mehrmals hatte er die Langdistanz unter zehn Stunden absolviert, das sollte auch für Hawaii sein großes Ziel sein. "Es war aber auch das schwerste Rennen für mich auf der Langdistanz. Bedingungen und Kurs sind eine Nummer für sich. Das hatte ich in dieser Form noch bei keinem Rennen. Umso mehr freut es mich natürlich, unter zehn Stunden gefinisht zu haben", so Falk.

Den Ausstieg am Pier schaffte der 37-Jährige nach 1:05:13 Stunden, es folgte ein schneller Wechsel aufs Rad. Falk absolvierte die 180 Kilometer in 4:56:39 Stunden und fühlte sich beim Marathon vergleichsweise gut. Ab Kilometer 26 wurde es zäher, mit einer konstanten und guten Verpflegung hielt er das Tempo aber aufrecht. Es zeigte sich: Die Zehn-Stunden-Marke war zu knacken. Beflügelt davon lief es einfacher in Richtung Ziel. Er finishte den Marathon in 3:48:15 Stunden, beendete das Rennen in einer Zeit von 9:56:31 Stunden und landete auf Rang 107 in der M35.MR/tsc