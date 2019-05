Brose Bamberg hofft auf historischen Titel

Nach dem geplatzten Titeltraum von s.Oliver Würzburg im Fiba-Europe-Cup unternimmt am Wochenende mit Brose Bamberg ein zweiter fränkischer Basketball-Bundesligist den Versuch, sich die erste internationale Trophäe der Vereinsgeschichte zu schnappen. Der neunfache deutsche Meister muss dazu beim Final Four der Champions League in Antwerpen zwei Siege einfahren.

Im Halbfinale am Freitag (18.30 Uhr) gilt es zunächst, den italienischen Traditionsklub Virtus Bologna aus dem Weg zu räumen. Mögliche Finalgegner am Sonntag sind der spanische Erstligist Iberostar Teneriffa, Sieger der Champions League des Jahres 2017, oder die Telenet Giants Antwerpen. Den Gastgeber des Endturniers hatten die Bamberger bereits in der Gruppenphase zweimal besiegt.

Fünfter Europapokalerfolg?

Nachdem die Würzburger am Mittwoch den Titel im Europe Cup mit der 79:81-Heimniederlage im Final-Rückspiel gegen Dinamo Sassari verspielt haben, können nun die Bamberger als fünfter Bundesligist eine europäische Trophäe gewinnen. Alba Berlin holte 1985 den Korac-Cup, der Mitteldeutsche BC (2004), die BG Göttingen (2010/beide Eurochallenge) und die Frankfurt Skyliners (2016/Europe Cup) waren jeweils im viertklassigen Wettbewerb erfolgreich.

Im Sportpaleis von Antwerpen werden über 500 Bamberger Fans ihr Team anfeuern. Die Multifunktionsarena der zweitgrößten belgischen Stadt weist für das Final Four eine Kapazität von 17 500 Zuschauern auf. Beim Public Viewing in der Brose Arena werden weitere Bamberger Anhänger mitfiebern.

Beim Halbfinalgegner der Brose-Basketballer ist der Hunger nach dem Titel groß. "Unser großes Ziel ist es, nach zehn Jahren wieder einen Pokal nach Bologna zu bringen", meint Virtus-Kapitän Pietro Aradori.

Der letzte Triumph der Bamberger liegt dagegen weit weniger lange zurück. "Wir wollen die Dinge offensiv wie defensiv nicht individuell, sondern als Mannschaft regeln. Das hat uns den Pokalsieg und das Final Four beschert", erklärte Brose-Kapitän Nikos Zisis am Donnerstag in Antwerpen. Dort will der Grieche am Wochenende zusammen mit seinen Teamkollegen den zweiten Titel der Saison feiern.

Final Four

Halbfinale Freitag, 18.30 Uhr: Virtus Bologna - Brose Bamberg; 21.15 Uhr: Iberostar Teneriffa - Telenet Giants Antwerpen

Spiel um Platz 3 Sonntag, 15 Uhr Finale Sonntag, 18 Uhr Livestream Alle vier Spiele des Final Four überträgt das Internetportal dazn.com als kostenpflichtigen Livestream.