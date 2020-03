Handballer gehen bayernweit in Zwangspause

Der Bayerische Handball-Verband gab am Donnerstagnachmittag bekannt, dass mit sofortiger Wirkung aufgrund des Coronavirus' der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich auf Bezirks- und BHV-Ebene für diese Saison 2019/20 eingestellt wird. Der Erwachsenenspielbetrieb (Bezirks-/Landesebene) ruht bis auf weiteres.

Entscheidung bis zum 19. April

Spätestens zum 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der aktiven Mannschaften, der Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen entschieden.

Betroffen von der Entscheidung des BHV-Präsidiums sind auch alle Veranstaltungen, Sitzungen und Maßnahmen des BHV, wie Talentförderungen, Schiedrichterfortbildungen und sonstige Aktionen und Camps des BHV. Der BHV empfiehlt den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen, jedoch sollte hierbei vor allem ein enger Austausch mit den örtlichen Gesundheitsämtern und -behörden stattfinden.

Pause in Bundesligen bis 22. April

Die Handball-Bundesligisten entschieden sich am Donnerstagabend ihren Spielbetrieb bis Ende April auszusetzen. Die betrifft die Bundesliga, die an diesem Wochenende wegen eines Länderspiels sowieso pausiert hätte, als auch die 2. Liga mit Tabellenführer HSC Coburg. Der Spielbetrieb soll am 22. April fortgesetzt werden. Die ausgefallenen Spieltage, drei in Liga 1 und fünf in Liga 2, sollen im Mai nachgeholt werden.red