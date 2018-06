Hackett will Euroleague spielen

Die Tatsache, dass sich die Bamberger Brose-Basketballer dafür entschieden haben, einen Sparkurs zu fahren, in der nächsten Saison auf den Eurocup zu verzichten und in den nächsten fünf Jahren in der drittklassigen Champions League anzutreten, zeigt erste Auswirkungen. Daniel Hackett will trotz laufendem Vertrag bis Juni 2019 den deutschen Serienmeister, der in diesem Jahr dem Erzrivalen aus München den Vortritt lassen musste, verlassen. Der Italiener, der über die gesamte Saison gesehen, der konstanteste Spieler im Brose-Team war und im Gegensatz zu einigen anderen immer mit 100 Prozent Einsatz zu Werke ging, hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für die Euroleague, die er unbedingt nutzen will. "Die Chancen stehen bei 90 Prozent, dass ich die Option ziehe, aus meinem Vertrag herauszukommen, um einen neuen Euroleague-Klub zu finden. Mein Agent ist intensiv auf der Suche", betont der 30-jährige Aufbauspieler.



Auch der Slowene Ali Nikolic wird seinen Vertrag in Bamberg auflösen. Der Europameister schließt sich wohl Olimpija Ljubljana an.

Johannes Thiemann, dessen Rückkehr nach Bamberg für viele beschlossene Sache war, hat sich offensichtlich gegen den neunmaligen Meister entschieden. Das Basketball-Magazin Big twitterte, dass der lange verletzte Nationalspieler zum Vizemeister Alba Berlin wechseln wird. Ludwigsburgs Trainer John Patrick ("Er geht nach Berlin.") bestätigte den Wechsel des 24-jährigen Centers, der bei den Schwaben in der ersten Saisonhälfte dank starker Leistungen viel Spielzeit erhalten hatte.

Auch die Suche nach einem Trainer gestaltet sich offensichtlich schwieriger als erwartet. Luca Banchi, der im Frühjahr Andrea Trinchieri abgelöst und das Brose-Team von Rang 10 bis ins Play-off-Halbfinale geführt hatte, wird Bamberg wohl wieder verlassen. Angeblich soll AEK Athen an einer Verpflichtung des Italieners interessiert sein. Ein heißer Kandidat auf den Trainerposten in Bamberg ist nach Angaben des gewöhnlich gut unterrichteten Sportjournalisten David Pick Ainars Bagatskis. Allerdings soll dem 51-jährigen Letten auch ein NBA-Angebot der Charlotte Hornets vorliegen, wo er als Assistenztrainer arbeiten könnte.

Die Hornets könnten auch einer Rückkehr von Arnoldas Kulboka im Wege stehen. Der Litauer wurde von Charlotte beim Draft an 55. Stelle ausgewählt. Der 20-Jährige, der die letzte Saison an Capo d'Orlando (Italien) ausgeliehen war, besitzt noch einen Vertrag bis 2020 in Bamberg. Es könnte aber auch sein, dass die Hornets Kulboka vorerst in Bamberg "parken".