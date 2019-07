"Großartige Chance": Brose Bamberg verpflichtet Tre McLean

Der neunmalige deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg treibt seine Kaderplanungen für die neue Saison voran. Der Bundesligist aus Oberfranken gab am Samstag die Verpflichtung des US-Amerikaners Tre McLean bekannt. Der 25-Jährige kommt vom russischen Verein Parma Basket Perm. In Bamberg erhält er einen Zweijahresvertrag. Internationale Erfahrung bringt der 1,96 Meter große Forward durch Einsätze im Europe Cup und in der Champions League mit.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekomme, für solch einen Club wie Brose spielen zu dürfen", so Tre McLean. "Ich habe nur tolle Sachen gehört: der Verein, die Fans, die Stadt - all das gehört zum Besten, was es in Europa gibt. Die nächsten Jahre sind eine großartige Chance für mich, als Spieler weiter zu wachsen und mich auf dem besten Level zu messen und zu beweisen. Ich werde meine ganze Energie und meine Leidenschaft vorne und hinten einbringen und das tun, was es benötigt, um Spiele zu gewinnen."

"Tre ist ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht", sagte Leo De Rycke. "Er spielt mit extrem hoher Physis und Energie. Dazu hat er einen einwandfreien Charakter, passt daher perfekt zum Basketballstyle, den Roel Moors sehen und spielen lassen will. Seine Erfahrung aus der VTB und den internationalen Wettbewerben werden dem Team sehr helfen."