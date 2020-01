Gold für Julia Barth von der SG Bamberg

Bei den bayerischen Meisterschaften der Schwimmer auf den langen Strecken in Regensburg haben sich die vier jungen Aktiven der SG Bamberg als erfolgreiche Medaillensammler präsentiert. Sie gewannen bei sechs Starts zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Am erfolgreichsten aus Bamberger Sicht schnitt Julia Barth (Jahrgang 2006) ab: Sie schwamm mit zwei starken persönlichen Bestzeiten über 800 (9:39,67 Minuten) und 1500 Meter Freistil (18:21,10) zu Doppel-Gold in ihrem Jahrgang. Mit einem Vorsprung von 18 beziehungsweise 42 Sekunden geriet Julia Barth zu keinem Zeitpunkt ihrer Rennen in Bedrängnis und gewann jeweils souverän.

Auch Anna Barth (2006) präsentierte sich in starker Form und erschwamm zwei starke neue Bestmarken über 400 Meter Lagen (5:24,48) und 800 Meter Freistil (9:58,52). Das Lagen-Ergebnis bedeutete die Bronzemedaille. Über die langen 800 Meter knackte Barth erstmals die Zehn-Minuten-Marke, verfehlte aber das Podest mit nur acht hundertstel Sekunden knapp.

Damit haben sich die Zwillingsschwestern souverän für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert, die Ende Februar in Würzburg ausgetragen werden. Auch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai in Berlin, bei denen die Top 20 eines Jahrgangs startberechtigt sind, haben sie mit diesen Zeiten ihren Hut in den Ring geworfen.

Über 400 Meter Lagen waren auch Nikita Bergmann (2005) und Kevin Kertesz (2003) von der SGB am Start. Mit einer Bestzeit von 5:37,71 Minuten gewann Bergmann Silber. Kertesz errang mit für ihn nicht optimalen 5:24,05 Bronze.

Die Ergebnisse machen Hoffnung auf ein gutes Abschneiden bei den "Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen" (DMS), die am ersten Februar-Wochenende ausgetragen werden. Dabei kämpft das erste Herrenteam in der 2. Liga Süd in Freiburg um den Klassenerhalt. Ein Heimspiel im Bambados haben das erste Damenteam in der Bayernliga (2. Februar) und das zweite Herrenteam in der Landesliga (1. Februar). Zuschauer sind im Bambados ausdrücklich erwünscht.