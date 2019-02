Gelöste Stimmung bei volley.ballarinas

Eine überzeugende Leistung zeigten die Regionalliga-Volleyballerinnen der VG Bamberg gegen den VC Katzwang-Schwabach. Souverän mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:16) setzten sie sich gegen die Damen aus dem Süden Nürnbergs durch und belegen nun Rang 4.

Bereits im ersten Satz waren die volley.ballarinas hellwach und mussten nicht, wie in den letzten Spielen, einem Rückstand hinterherlaufen. Es gestaltete sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, die Führung wechselte hin und her. Ab Satzmitte schien Katzwang-Schwabach die Oberhand zu haben, doch Trainer Mike Raddatz reagierte beim Stand von 17:18 mit einer Auszeit und kurze Zeit später mit einem Doppelwechsel, bei dem er Britta Lohneiß und Nadine Rupp für Franzsika Thiam und Isabella Hippeli brachte. Eine Maßnahme, die Früchte trug: Bamberg übernahm die Führung, Hippeli beendete den Satz mit druckvollen Aufschlägen zum 25:21.

Nun waren die VG-Damen voll im Rhythmus: Druckvolle Aufschläge von Kapitänin Anna-Lena Krön und harte, platzierte Angriffe von einer wieder bestens aufgelegten Thiam sorgten für eine schnelle 8:3-Führung. Abwehr und Annahme rund um Libera Laura Badum waren stabil, so dass Hippeli ihre Angreiferinnen flexibel einsetzen konnte. Katzwang versuchte mit zwei Wechseln und Auszeiten den Rhythmus der Bambergerinnen zu stören, doch erfolglos. Mit 25:19 sicherten sich die ballarinas auch den zweiten Satz zu einer 2:0-Führung.

Der dritte Durchgang, zuletzt immer wieder problematisch für Bamberg, gestaltete sich als Ebenbild des zweiten. Von Anfang an lagen die Bamberginnen deutlich in Führung. Jede Spielerin erfüllte ihre Aufgabe souverän, Eigenfehler wurden weitestgehend vermieden, so dass die VG-Damen mit 25:16 auch Satz 3 und damit nach gerade etwas mehr als einer Stunde Spielzeit das Spiel gewannen. "Heute morgen habe ich noch erwartet, dass das Spiel deutlich enger wird, weil wir uns in der Vergangenheit gegen Katzwang immer schwer getan haben. Umso mehr freue ich mich, dass mich meine Mannschaft eines Besseren belehrt hat und wir einen 3:0-Sieg bejubeln können", resümierte Trainer Raddatz. Für die volley.ballarinas war dieser Sieg sehr wichtig, da man nun mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz den direkten Klassenerhalt so gut wie sicher hat. nr