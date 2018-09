Gast der DJK Don Bosco Bamberg ist noch unbesiegt

Mit einem der Titelanwärter bekommen es die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg (6.) am Sonntag (15 Uhr) zu tun, wenn der Würzburger FV (2.), der als einziges Team in der Bayernliga Nord noch ungeschlagen ist, auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage seine Visitenkarte abgibt. Acht Siege und vier Unentschieden sind die Ausbeute der Unterfranken im bisherigen Saisonverlauf, die ihnen derzeit Platz 2 einbringt.

Der Rückstand auf Spitzenreiter DJK Gebenbach, der eine Partie mehr absolviert hat, beträgt seit dem letzten Spieltag drei Zähler, da der WFV nach zuvor fünf Siegen in seiner Heimpartie gegen "Angstgegner" TSV Großbardorf nicht über ein 1:1 hinauskam. In einer von vielen Nickligkeiten geprägten, hart geführten Auseinandersetzung konnten die im Würzburger Stadtteil Zellerau beheimateten Reitmaier-Schützlinge nicht an die Glanzleistungen der Vorwochen anknüpfen und seit 2013 nicht mehr im Derby gegen die "Bardorfer" gewinnen.

Der 35-jährige Marc Reitmaier steht seit September 2015 auf der Kommandobrücke und entwickelte sein Team vom durchschnittlichen Bayernligisten zum diesjährigen Meisterschaftsaspiranten, der mit einem Altersdurchschnitt von über 26 Jahren den ältesten Kader in der Bayernliga Nord stellt. Nach Rang 3 in der vergangenen Saison verzichteten die Zellerauer auf hochkarätige Neuzugänge, hielten alle Leistungsträger und Stammkräfte. Das offensive Quartett mit Mittelstürmer Cristian Dan (31 Jahre, 5 Tore), den Außenbahnspielern Patrick Hofmann (26, 6) und Dennie Michel (26, 4) sowie Kapitän und "Zehner" Sebastian Fries (25, 4) stellte bisher jede Defensive der Gegner vor große Probleme. Es wird in der Regel von den beiden erfahrenen zentralen Mittelfeldakteuren Wojtek Droszcz (30, 1) und Adrian Istrefi (25, 3) in Szene gesetzt. Vor allem spielerisch verbesserte der Coach seine Mannschaft. Hinzu kommt seit dieser Runde Abgebrühtheit und Effektivität in engen Spielen. Das zeigten sie vor allem in den Gastspielen beim TSV Aubstadt (3:2) und in Ansbach (1:0). Das Ziel Regionalliga schwebt über allen Aktivitäten des Traditionsvereins, der seit diesem Frühjahr die vierte Liga mit dem eigens dafür ins Leben gerufene Projekt "Wir für Vier" ins Visier nimmt.

1:2-Niederlagen zuletzt

Die Don-Bosco-Elf trifft auf ein Spitzenteam. Am letzten Spieltag im Mai dieses Jahres zogen die Wildensorger in einem für sie angesichts des bereits eingetüteten Klassenerhalts bedeutungslosen Match mit 1:2 den Kürzeren gegen den WFV, der bereits das Vorrundenspiel am Fuße der Altenburg mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden hatte. Der einzige DJK-Erfolg in acht Duellen gelang am 27. November 2016, als Nico Wunder und Co. die heimischen Zuschauer mit einem 4:0 begeisterten.

Dass sich die Bamberger auf einem guten Weg befinden, unterstrichen sie erneut jüngst beim Tabellenführer in Gebenbach, als sie sich lange zur Wehr setzten, die 1:3-Niederlage aber nicht abwenden konnten. Der Sportliche Leiter Holger Denzler lobt: "Alle leisten hervorragende Arbeit und sind stets bestens vorbereitet. Wir sind stolz auf unser gesamtes Team." Auch in der Niederlage jüngst sah er Positives. "Wir haben alles rausgehauen, müssen aber die hohe Qualität der Gebenbacher anerkennen. Unsere Mannschaft hat sich sehr gut verkauft." Coach Mario Bail muss weiter auf den an der Leiste verletzten Christopher Kettler verzichten. Der Einsatz des 19-jährigen Moritz Straub (Prellung) ist offen. DJK Don Bosco Bamberg: Edemodu, Glos - Allgaier, Esparza, Fischer, Haaf, P. Hoffmann, Jessen, Leicht, Müller, Niersberger, Rosiwal, Schmoll, Spies, Straub (?), Strobler, M. Thomann, R. Thomann, Trawally, Wunder