Frensdorf jubelt, Stegaurach hadert

Während die Bayernliga-Fußballerinnen des SV Frensdorf mit dem 4:0 gegen Thenried einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht haben, muss die SpVgg Stegaurach in der Landesliga nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Ezelsdorf den Blick weiter nach unten richten.

Bayernliga

SV Frensdorf - SV Thenried 4:0 Erst das 1:1 in Bad Aibling, nun der 4:0-Sieg gegen Thenried: Der SV Frensdorf kann mit dem Start ins Jahr zufrieden sein und hat ein Sechs-Punkte-Polster auf die vier Abstiegsplätze. "Wir haben uns in den beiden Spielen sehr ordentlich präsentiert, dürfen uns aber noch nicht zu sicher fühlen", sagte Abteilungsleiter Christopher Hack. Gegen Thenried gab Frensdorf vom Anpfiff weg den Ton an. Schon nach fünf Minuten hätte Verena Lechner per Kopf für die Führung sorgen können. Diese sollte aber in der 23. Minute fallen: Aus spitzem Winkel markierte Lilith Knauf das 1:0. Noch vor der Pause legte Frensdorf das 2:0 nach, Nadja Burkard traf bei ihrem Comeback. Letzte Zweifel am Heimsieg beseitigte Burkard zehn Minuten nach Wiederbeginn mit ihrem zweiten Treffer zum 3:0. Frensdorf hatte Lust auf weitere Tore, kam auch zu Chancen, benötigte aber die Mithilfe der Gäste, die in der letzten Minute das Spielgerät ins eigene Tor zum 4:0-Endstand beförderten.

SV Frensdorf: Litz - Janousch, Friedel, Gath, Striegel, Amon, Knauf, Burkard (65. McKinney), Lechner (84. Dresel), Schreiber, Sturm (82. Ruppert)

Landesliga

SpVgg Stegaurach - FC Ezelsdorf 0:1 In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie unterlag die SpVgg Stegaurach dem Spitzenreiter unglücklich mit 0:1. Wie schon in der Vorwoche erwischte Stegaurach einen Fehlstart: Bereits in der 9. Minute hieß es 0:1 für die Gäste aus Mittelfranken. Ein weites Zuspiel aus der Abwehr vollendete Jenny Hallmann mit einem sehenswerten Heber über SV-Torhüterin Lena Friedel zur Führung. Ezelsdorf hinterließ in der Anfangsphase zwar den engagierteren Eindruck, konnte jedoch kein weiteres Kapital aus den Angriffsbemühungen schlagen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff haderte die Heimelf zurecht mit dem jungen Referee, als dieser ein klares Handspiel des Tabellenführers im eigenen Strafraum falsch bewertete und den fälligen Elfmeterpfiff verweigerte. So blieb es bis zur Pause bei der etwas glücklichen Führung der Gäste.

Nach Wiederanpfiff nahm Stegaurach das Spiel in die Hand und störte den FC früher. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der es jedoch keinem der beiden Teams gelang, einen weiteren Treffer zu erzielen. Schlussendlich entführte Ezelsdorf glücklich die drei Punkte aus dem Aurachtal. redSpVgg Stegaurach: L. Friedel - Stengel, Wittmann, Schmelzer (75. Porzelt), Schäder, Reinhardt (64. M. Friedel), Büttel, Schmittschmitt, Böhm, Elshani (52. Müller), Meißner