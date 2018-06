Freitag holt EM-Bronze

red



Sein letztes großes Turnier, die Weltmeisterschaft 2004 in Madrid, liegt schon 14 Jahre zurück. Doch jetzt wollte es der Bamberger Kampfsportler Thomas Freitag noch einmal wissen: Er trat bei der Ju-Jutsu-Europameisterschaft im polnischen Gliwice an - und das überaus erfolgreich: Der 46-Jährige holte sich in der Klasse "Masters 2" und der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm die Bronzemedaille.Erstmals bei einer internationalen Veranstaltung bot die EM in Polen Ju-Jutsuka im fortgeschrittenen Alter die Möglichkeit, in den sogenannten Masters-Klassen am Wettkampf teilzunehmen, eine Gelegenheit, die Freitag beim Schopf packte.Seine Masters-Klasse 2 waren für Kämpfer zwischen 41 und 50 Jahren offen. Dabei war sich der einstige Vizeweltmeister bewusst, dass er auf starke Konkurrenz stoßen würde: Denn auch bei den Masters gehen ausnahmslos Spitzensportler an den Start, die aus ihrer aktiven Wettkampfzeit nationale und internationale Erfolge vorweisen können und von denen viele - wie Freitag selbst - nach der eigenen Karriere als Wettkampftrainer entscheidend zur Weiterentwicklung des Ju-Jutsu beitragen.Wie Frank Engels, der erste Gegner von Freitag. Der belgische Nationaltrainer lieferte dem Bamberger einen zähen Kampf. Zwar agierte Freitag noch recht verhalten, doch erkämpfte er sich nach und nach insbesondere durch schnelle und präzise Fußtechniken einen Vorteil, der schließlich zu seinem 6:3-Sieg führte.Mit jeder Zurückhaltung war dann Schluss, als Freitag auf den ehemaligen Vizeweltmeister Cristian Minuto aus Italien traf. Mit ihm lieferte sich der Oberfranke einen intensiven Fight, bei dem er mit zwei spektakulären Würfen - einem Ausheber und einem Talfallzug - , mit einer Haltetechnik am Boden und wiederum durch zielgenaue Schläge und Tritte punktete. Die deutliche Überlegenheit des Deutschen kam durch den 16:6-Endstand zum Ausdruck.Jetzt war der Weg frei ins Halbfinale, in dem Freitag dem ehemaligen schwedischen Nationaltrainer und späteren Masters-Sieger Nico Christoforidis gegenüberstand. Beide lieferten sich einen regen Schlagabtausch vor allem über die Distanz hinweg und eine insgesamt ausgeglichene Partie, bei der der Schwede mit einer Wurfwertung in den letzten Sekunden die entscheidenden Punkte für den knappen 11:9-Sieg einfuhr."Ich bin mit meinem Ergebnis absolut zufrieden - vor allem, wenn man bedenkt, dass meine Klasse zahlenmäßig und von der Qualität der Kämpfer her die stärkste war", freute sich Freitag über seine Bronzemedaille.Der Bamberger hat erst vor wenigen Wochen vom Deutschen Ju-Jutsu-Verband den 6. Dan (6. Meistergrad) verliehen bekommen in Würdigung seiner Leistungen als Wettkämpfer und Trainer unter anderem von vier Weltmeistern.