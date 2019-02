Florian Fritzmann wechselt nach Zerbst

Der gebürtige Bischberger Florian Fritzmann wechselt nach der Saison 2018/19 zum deutschen Abonnementmeister SKV Rot Weiß Zerbst und ist damit ein weiterer Bundesliga-Kegler des SKC Victoria Bamberg, der den Weg an die Nuthe findet. Vor ihm waren dies schon Timo Hoffmann, Oliver Scholler, Damir Fuckar, Cosmin Craciun und Manuel Weiß. Fritzmann zählt seit Jahren zu den besten deutschen Keglern und feierte im Jahr 2018 seinen bis dato größten Erfolg im Einzel, als er in Ludwigshafen deutscher Meister im Einzel wurde.

Schon früh ein Leistungsträger

Mit dem SKC Victoria Bamberg wurde er Europapokalsieger, NBC-Pokalsieger und deutscher Pokalsieger. In der Champions League errang Fritzmann mit seiner Mannschaft die Silbermedaille und zahlreiche zweite und dritte Plätze auf nationaler Ebene. Fritzmann erlernte als Jugendlicher das Kegeln beim SKC Victoria und zählte schon in jungen Jahren zu den Leistungsträgern. Ebenso spielte er zwischenzeitlich für den TSV Breitengüßbach, mit dem ihm der Sprung von der Bayern- in die 2. Liga gelang. Nun sucht der junge Familienvater eine neue Herausforderung und möchte sich fortan mit den Besten im Kegelsport messen. Der SKV Rot Weiß Zerbst gehört ebenfalls seit Jahren zur Weltspitze im Herrenkegeln und kann nun die besten Voraussetzungen für Florian Fritzmann bieten, dessen großer Traum die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ist. Diesen Traum will er sich ab der Saison 2019/20 nun mit dem SKV Rot Weiß Zerbst erfüllen.maha