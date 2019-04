Ferguson ist der Mann des Spiels für den TTL Bamberg

Siegreich haben die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (4.) und des TTL Bamberg (7.) den vorletzten Spieltag in dieser Saison der Regionalliga Südost absolviert. Die Rumpftruppe von TSV-Trainer Johannes Laub gewann beim MTSV Schwabing (6.) mit 89:73, während die Mannschaft von TTL-Trainer Rainer Wolfschmitt die OSB Hellenen München (9.) verdient mit 84:75 bezwang. TTL Basketball Bamberg - OSB Hellenen München 84:75

Angetrieben von einem überragenden Rob Ferguson und einem starken Kevin Jefferson hielten die Bamberger gegen die robust auftretenden Hellenen von Beginn an dagegen. Das erste Viertel (20:19) verlief ausgeglichen. Dann gestatteten die Bamberger den Münchnern einen 11:0-Lauf, ehe Kevin Jefferson und Chris Dippold mit erfolgreichen Aktionen sowohl von der Dreierlinie als auch mit viel Zug zum Korb bis zur Halbzeit zum 38:38 ausglichen. Nach der Pause verspielten die TTL-Basketballer einen Zehn-Punkte-Vorsprung und ließen die Gäste bis zum Ende des dritten Viertels sogar mit 58:56 in Führung gehen.

Im letzten Spielabschnitt übernahmen die Bamberger das Kommando und setzten sich dank eines entfesselt aufspielenden Rob Ferguson ab, der allein im Schlussviertel vier seiner sieben Dreier traf. Mit einem Double-Double (29 Punkte, 11 Rebounds, 7 von 11 Dreiern) wurde er zum Mann des Spiels. Ferguson zeigte einmal mehr, wie wichtig er für das junge Bamberger Team ist. Der TTL Basketball Bamberg hat sich als Siebter im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Im letzten Saisonspiel geht es zum Absteiger nach Goldbach. TTL-Geschäftsführer Klaus Linsner erklärt: "Wir sind hochzufrieden mit der heutigen Leistung und dem Abschneiden unseres Teams in dieser Runde. Wir hatten zu Saisonbeginn einen Platz im Mittelfeld im Visier und diesen auch erreicht. Hätten wir nicht die ganze Saison über mit Verletzungssorgen gekämpft, wäre sicher der eine oder andere Sieg mehr drin gewesen. Glückwunsch an Trainer und Team!" TTL Basketball Bamberg: Ferguson (29 Punkte/7 Dreier), Jefferson (20/2), C. Dippold (9/1), Lachmann (9/1), Eisenhardt (9), Dorn (3/1), Schmitt (3/1), Kolloch MTSV Schwabing - TSV Tr. Breitengüßbach 73:89

Nur sieben Spieler standen Headcoach Laub in Schwabing zur Verfügung. Die ersatzgeschwächten Güßbacher waren von Anfang an hellwach, führten nach dem ersten Viertel mit 25:14. Die Münchner kamen durch Scholtes auf 19:25 heran. Doch die "Gelb-Schwarzen" blieben cool und führten in der 14. Minute mit 33:21. Hubatschek, Reichmann und Jörg Dippold bauten die Führung auf 42:27 aus. Nach 20 Minuten stand es 50:39 für die Gäste.

Nach der Pause waren die Güßbacher wieder ausgeruht. Der Vorsprung wuchs, da Jörg Dippold mit vier und Lorber mit fünf Zählern die Punkte von Würmseher und Noeres konterten - 43:57. Der TSV Tröster hatte immer wieder die passenden Antworten parat und traf gute Entscheidungen in der Offensive, wodurch Land und Wagner am Brett sowie Lorber und Jörg Dippold aus der Mitteldistanz zu freien Würfen kamen und diese auch versenkten - 50:64. Bis zum Ende des dritten Viertels (55:65) kam Schwabing etwas heran. Ein gut aufgelegter Jörg Dippold übernahm nun das Zepter in der Offensive und sorgte dafür, dass der Vorsprung nicht weiter schmolz. Lorber und Klaus sorgten knapp fünf Minuten vor dem Ende der Partie für die Vorentscheidung, als sie mit drei Korblegern hintereinander den Spielstand auf 60:76 stellten. Im weiteren Spielverlauf traf Reichmann einen Dreier und Center Wagner war am Brett erfolgreich. Drei Minuten vor der Schlusssirene stand es 66:82.kl/fd TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (26/2), Lorber (18/3), Land (16), Klaus (9/1), Wagner (9), Hubatschek (6), Reichmann (5/1)