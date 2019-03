FCE jubelt nach Derby

Mit 3:1 (0:1) gewannen die Fußball-C-Junioren des FC Eintracht Bamberg das Lokalderby in der Bayernliga Nord gegen die DJK Don Bosco und zogen nach Punkten mit dem Stadtrivalen gleich. Rund 150 Zuschauer sahen zwei gänzlich verschiedene Halbzeiten.

Im Sportpark Eintracht war beiden Teams die Bedeutung der Partie frühzeitig anzumerken. In der ausgeglichenen Anfangsphase scheuten die Akteure keinen Zweikampf und versuchten immer wieder das Spiel schnell zu machen. Gleich die erste Gelegenheit nutzten die Wildensorger zur Führung. Bei einer kurz ausgeführten Ecke befand sich die FCE-Hintermannschaft im Tiefschlaf. Debütant Luca Lauterbach konnte ungehindert in den Strafraum ziehen und bediente Caius Constantinescu, der per Flachschuss das 1:0 erzielte (11.).

Im Anschluss übernahm die DJK das Kommando und drängte die zu passiv auftretenden Gastgeber immer mehr in die eigene Hälfte. Mehrfach besaßen die Gäste Chancen auf weitere Treffer, doch weder Benedikt Beyer (24.) noch Frederik Simon (30.) schafften es, den bestens aufgelegten Lucas Rebhan im Tor der "Blau-Violetten" zu überwinden.

FCE-Trainer Philipp Lautenschläger reagierte zur Pause und brachte mit Lisa Hirschberg sowie Leandro Mamani-Rapoti zwei Offensivkräfte. Diese Maßnahme sollte sich bald bezahlt machen. Der FC Eintracht erkämpfte sich mehr und mehr Spielanteile. Nach einer Freistoßflanke gelang Hannes Reichel aus dem Gewühl heraus der 1:1-Ausgleichstreffer (45.). Don Bosco suchte nach der passenden Antwort, fand gegen die bissigen Hausherren aber kaum mehr das richtige Mittel und geriet daher auf die Verliererstraße. Eine saubere Kombination im Mittelfeld schloss Leandro Mamani-Rapoti zum 2:1 für die Gastgeber ab, im linken Giebel schlug sein Distanzschuss aus 19 Metern ein (52.). In der Schlussphase musste Gästecoach Simon Allgaier das Risiko erhöhen und eröffnete dem FCE damit mehrfach die Chance zu Vorentscheidung. So traf Damian Warter nach einer Standardsituation zehn Minuten vor Spielende nur den Querbalken, DJK-Kapitän Frederik Simon vergab wenig später die beste Ausgleichschance der Wildensorger. Der Schlusspunkt blieb jedoch seinem Pendant im Trikot des FC Eintracht vorbehalten. Mit der letzten Aktion der Partie setzte FCE-Spielführer Luca Auer zum Konter an, per Flachschuss ließ er Schlussmann Jonas Paul keinerlei Abwehrchance und traf zum 3:1-Endstand für die Hausherren.

Mit nun 17 Punkten schlossen die "Blau-Violetten" in der Tabelle zu Don Bosco auf und vergrößerten den Vorsprung zur Abstiegszone auf fünf Zähler. Die Wildensorger hingegen verpassten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. "Die DJK war in der ersten Hälfte besser, Lucas Rebhan hat uns im Spiel gehalten. Zur Pause haben wir dann umgestellt. Durch die Wechsel besaßen wir mehr Struktur im Mittelfeld und haben kaum mehr Torchancen zugelassen. Wir ziehen Don Bosco jetzt wieder in den Abstiegskampf hinein", sagte FC-Eintracht-Coach Lautenschläger nach dem wichtigen zweiten Heimsieg.

"Im ersten Durchgang hätten wir die Partie zu unseren Gunsten entscheiden können, unser Matchplan ging gut auf. Der Ausgleichstreffer hat dem Gegner nach der Pause Rückenwind verliehen, wir konnten nicht mehr dagegenhalten. Es war ein umkämpftes Derby, auf die Leistung der ersten Halbzeit können wir sicherlich aufbauen", bilanzierte DJK-Trainer Simon Allgaier nach der ersten Niederlage unter seiner Regie.