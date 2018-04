FC Oberhaid zu Hause gegen Ebensfeld souverän

Mit dem 3:0 am Mittwochabend im Derby gegen den TSV Ebensfeld (13.) haben sich die Fußballer des FC Oberhaid in der Bezirksliga Oberfranken West auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Mit 4:0 ließ der TSV Schammelsdorf (6.) dem Ranglistennachbarn FC Mitwitz (7.) keine Chance. 1:1 spielte der SV Merkendorf (8.) bei der SpVgg Lettenreuth (12.). Mit 0:2 musste sich das Schlusslicht SV Würgau im Kreisderby dem TSV Breitengüßbach (9.) beugen. Eine 1:7-Schlappe bezog die SpVgg Ebing (10.) beim im zwölften Spiel ungeschlagenen FC Coburg (2.).



FC Oberhaid -

TSV Ebensfeld 3:0

Die Anfangsviertelstunde gehörte den Oberhaidern. Die Ebensfelder spielten aus einer verstärkten Defensive, um gegen die gefährlichen Spitzen der Oberhaider nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Erst nach 28 Minuten ergab sich die erste Chance für den FCO, als Seidelmann von Kutzelmann in Szene gesetzt wurde. Im Gegenzug verstolperte Eideloth eine Großchance für den TSV. In der 35. Min. musste Keeper Reschke sein ganzes Können bei einem Betz-Geschoss aufbieten. Kurz vor der Pause hatte Alt nach einem Freistoß eine Möglichkeit, war aber zu unentschlossen. Fast vom Wiederanpfiff weg führte eine Kombination von Kutzelmann und Seidelmann zu Betz, der mit seinem Kopfball Torwart Rescke keine Chance ließ. Danach gaben die Gäste ihre Defensivstrategie auf. Damit boten sich Räume für die Hausherren. Nach knapp einer Stunde lupfte Betz in den Lauf von Seidelmann, der den TSV-Keeper zum zweiten Mal überwand. Drei Minuten später landete ein Kutzelmann-Kopfball an der Querlatte. Ein böses Foul an Kutzelmann brachte Stölzel die Gelb-Rote Karte ein. Kutzelmann schickte den pfeilschnellen Stade mit einem guten Zuspiel in Richtung TSV-Tor. Der spielte gegen den herauseilenden Reschke seine gute Schusstechnik aus und erzielte in der 72. Min. das 3:0. Dem FCO boten sich in der Schlussphase noch Möglichkeiten, aber der beste Ebensfelder stand im Tor und verhinderte Schlimmeres.



SV Würgau -

TSV Breitengüßbach 0:2

Unnötig verlor der SV Würgau gegen den TSV Breitengüßbach mit 2:0. Es entwickelte sich ein kurzweiliges Spiel mit leichten Feldvorteilen für die Heimelf. Die Gäste hatten allerdings die ersten Chancen, als Stefan Herl und Thomas Finzel scheiterten. Der SVW übernahm Zug um Zug das Kommando, die Gäste verlegten sich auf Konter. Nach einer halben Stunde setzte sich Mario Schauer auf Rechts durch, seinen Schussversuch parierte Torwart Christian Stapf. In der 39. Min. jubelten die Würgauer Fans zu früh. Ein sehenswerter Freistoß von Christan Schwab klatschte an die Unterkante der Latte , und der Nachschuss ging vorbei. In der 77. Min. spielte sich die entscheidende Szene ab. Christoph Herl wurde an der Strafraumkante elfmeterwürdig gefoult und sein Bruder Stefan Herl ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen. Die Heimelf wirkte nun nervös, Breitengüßbach wurde stärker. Fünf Minuten vor dem Ende klatschte ein Distanzschuss von S. Herl an die Latte, Maximilian Schug stand richtig und erhöhte auf 0:2. Würgau bemühte sich, einen Freistoß von Marius Hemmer klärte Stapf aber zur Ecke. Der SVW verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz.



TSV Schammelsdorf -

FC Mitwitz 4:0

Nach ausgeglichenem Beginn bekamen die Schammelsdorfer die Partie in den Griff. Schon in der 7. Min. hätte Steffen Kestler die Führung erzielen können, aber Keeper Winterstein entschärfte den Schuss. Die fiel dann in der 16. Min., als sich Jan Völkl durchsetzte und Michael Massak vollendete. In der Folge hatte der TSV noch Möglichkeiten, war im Abschluss aber etwas glücklos. Das 2:0 entstand nach einer scharfen Hereingabe von Michael Massak, die Jan Völkl am langen Pfosten verwertete. Die fairen Gäste aus dem Frankenwald kamen kaum zu Kombinationen, weil die Hausherren alles im Keim erstickten und meist als Sieger aus den Zweikämpfen hervorgingen. In der 36. Min. verlängerte ein Mitwitzer eine Massak-Ecke ins eigene Tor zum 3:0. Nach Wiederbeginn gleich die nächste Chance durch Carlo Schmitt, sein Schuss wurde jedoch noch abgeblockt. Den Mitwitzern blieb sogar der Ehrentreffer verwehrt. Matthias Schneider sorgte dafür, dass die Null stehenblieb. Erst parierte er zweimal in der 69. Min. gegen einschussbereite Gästestürmer und hielt dann keine 60 Sekunden später einen selbstverursachten Elfer. Eine Viertelstunde vor Schluss köpfte Robin Herbst eine Pitzer-Ecke zum 4:0 ein.



FC Coburg - SpVgg Ebing 7:1

Die Coburger schnürten die Ebinger mit schnellen Kombinationen, Ballsicherheit und Pressing in ihrer Hälfte ein. In der 15. Min. ging Daniel Sam mit einem finalen Steilpass von Lukas Mosert auf und davon und ließ Torwart Sascha Haupt keine Chance. Zwei Minuten später ließ Fabian Carl, vom rechten Flügel kommend, vier Gegner stehen und bediente Mosert mustergültig, der zum 2:0 einnetzte (17. Min.). Einen präzisen Eckball von Sertan Sener auf den langen Pfosten köpfte Sam zum 3:0 ein (21.). Nach einem gegnerischen Stockfehler ging Sertan Sener auf und davon und schob das Leder an Haupt vorbei zum 4:0 (21.) in die Maschen. Mosert (46.) nutzte ein gegnerisches Missverständnis zum 5:0. Eine Maßflanke von Davide Dilauro hämmerte Sam zum 6:0 (55.) volley unter die Querlatte. Der Coburger Torjäger war auch der Schütze zum 6:1-Ehrentor für Ebing im Anschluss an eine Ecke von Skalischus (72.). Wegbereiter zum 7:1 durch Davide Dilauro (82.) war Gökhan Sener.



SpVgg Lettenreuth -

SV Merkendorf 1:1

Umkämpft war die Partie, sieben Gelbe Karten fingen sich die Lettenreuther ein, drei die Gäste aus Merkendorf. Mit viel Pech begann die Begegnung für den SVM, da es schon nach zwei Minuten 1:0 hieß - Marco Rießland hatte nach einer Ecke per Kopf ein Eigentor fabriziert. Bis in die Nachspielzeit mussten die Merkendorfer kämpfen und bangen, bevor Benjamin Martin der Ausgleich gelang.



FC Oberhaid - TSV Ebensfeld 3:0

FC Oberhaid: Hofmann - Vogel, Emig, Böhm (70. Nöth), Spath, Kutzelmann, Seidelmann, Betz (77. Schmauser), Schonert, Stade (85. Gründler), Roppelt / TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, Alt, Schug, Amon (56. Faulstich), Kremer, Häublein, Gründel (62. Storath), Quinger, Eideloth, Holzheid / SR: Götz (Steppach) / Zuschauer: 180 / Tore: 1:0 Betz (46.), 2:0 Seidelmann (58.), 3:0 Stade (72.)

SV Würgau -

TSV Breitengüßbach 0:2

SV Würgau: Löhrlein - Jaekel (83. M. Hemmer), Teufel (86. Düthorn), Schwab, Schmaus, J. Hemmer, M. Schauer, Raub, J. Schauer, Ehmann, Schubert / TSV Breitengüßbach: Stapf - Perzew (86. Melsa), Stärk, T. Grasser, Schmidt, Schug (89. Schuster), S. Herl, Finzel (46. Bleier), Dillig, C. Herl, Hümmer / SR: Voll (Kleukheim) / Zuschauer: 111 / Tore: 0:1 S. Herl (78., Elfmeter), 0:2 Schug (84.)

TSV Schammelsdorf -

FC Mitwitz 4:0

TSV Schammelsdorf: M. Schneider - Christmayr, R. Herbst, Witterauf, Pitzer (78. Sussner), Kauder, Völkl (80. Hofmann), M. Massak (73. J. Koschwitz), C. Schmitt, Kestler, P. Herbst / FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, M. Hofmann, St. Müller (85. Angermüller), L. Wrzyciel, F. Maurer, L. Fröba, L. Föhrweiser, L. Langbein (78. D. Fischer), Riedel, M. Mayer / SR: Schiller (Rödental) / Zuschauer: 80 / Tore: 1:0 M. Massak (17.), 2:0 Völkl (31.), 3:0 Eigentor (37.), 4:0 R. Herbst (78.)

FC Coburg - SpVgg Ebing 7:1

FC Coburg: Churilov - Scheler (55. L. Heinze), Alles, Kimmel, E. Heinze, Guhling, Carl (49. Schiebel), S. Sener (64. G. Sener), Dilauro, Sam, Mosert /

SpVgg Ebing: Haupt - Merzbacher (75. Hubatschek), Derra, Fuchs, Kachelmann (73. Göller), Funk, Motschenbacher, Lorz, Büttner, Skalischus, Altenfeld / SR: Meisel (Hofheim/Ufr.) / Zuschauer: 80 / Tore: 1:0 Sam (15.), 2:0 Mosert (17.), 3:0 Sam (21.), 4:0 S. Sener (36.), 5:0 Mosert (46.), 6:0 Sam (55.), 6:1 Sam (72., Eigentor), 7:1 Dilauro (82.)

SpVgg Lettenreuth -

SV Merkendorf 1:1

SpVgg Lettenreuth: Kaya - Beier, Eberth, Catlakcan, Jankowiak, Fischer, Kraus, Beloch (81. Dougherty), Zeiß, Partsch (88. Hillebrand), Vogel (61. Lins) / SV Merkendorf: Menze - Rosenberger, Kappel, Scharf, Herrmann (79. Weber), Schulz, Martin, Rießland (67. Waltrapp), Ultsch, Rausch, Leinweber / SR: Stöckl (Bad Steben) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Rießland (2., Eigentor), 1:1 Martin (90.+3)