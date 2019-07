FC Eintracht will sich diesmal belohnen

Am dritten Spieltag der Fußball-Bayernliga Nord ist der FC Eintracht Bamberg Gastgeber für die SpVgg Bayern Hof. Gespielt wird das oberfränkische Derby am Samstag um 14 Uhr im Fuchs-Park-Stadion.

Der Start in die Saison ist den Domreitern geglückt. Am ersten Spieltag siegte der Neuling gegen den Mitaufsteiger TSV Karlburg mit 2:0, 730 Zuschauer wollten das erste Spiel sehen. Noch ein paar mehr Interessierte zog das Stadtderby bei der DJK Don Bosco an. 2017 Zuschauer sahen eine starke Mannschaft von Michael Hutzler, für die am Ende dennoch nichts heraussprang.

0:1 hieß es am Mittwochabend, das Tor fiel erst in der 87. Minute. "Der große Sieger war die DJK, das Sportgelände war voll, die Punkte haben sie auch behalten. Mit unserer Leistung war ich dennoch zufrieden, wir haben die Partie nach einer halben Stunde in die Hand genommen", sagte Hutzler. "Wir wollten uns gegenüber dem Spiel gegen Karlburg steigern, das hat meine Mannschaft zu 100 Prozent umgesetzt."

Anders sieht es bei der SpVgg Bayern Hof aus. Die Ostoberfranken sind mit einer Niederlage in die Spielzeit gestartet, beim ATSV Erlangen setzte es ein 1:2. Am Mittwoch mussten sich die Hofer zu Hause gegen die DJK Ammerthal beim 1:1 mit einem Punkt begnügen und muss weiter auf einen dreifachen Punktgewinn warten.

Einen Coup landeten die Hofer Verantwortlichen jedoch auf dem Transfermarkt. Kurz vor Saisonstart meldeten die Bayern die Verpflichtung von Martin Holek. Der gebürtige Tscheche stand schon einmal in Diensten der SpVgg und steuerte in Ammerthal direkt einen Treffer bei. "Es steht ein Fußball-Klassiker an. In dieser Partie trifft über ein Jahrhundert oberfränkischer Fußballtradition aufeinander, darüber hinaus besteht zwischen den Anhängern beider Lager schon seit Jahren eine Fanfreundschaft", sagt FCE-Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß.

"Bayern Hof hat einen großen personellen Umbruch zu verzeichnen. Weder Hof noch wir dürfen uns eine weitere Niederlage leisten, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Ich bin allerdings überzeugt, dass unser Team aus der Derbyniederlage gestärkt hervorgeht, aus den Fehlern lernt und sich zu Hause nicht so großzügig wie am Mittwoch erweist."red FC Eintracht Bamberg: Dellermann, Oeser - Elshani, N. Görtler, P. Görtler, Heinz, Hofmann, G. Jessen, Kollmer, Linz, Nikolaus, Nögel, Pfeiffer, Reischmann, Renner, Schmitt, Schmittschmitt, Ulbricht