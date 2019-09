FC Eintracht will den ATSV Erlangen auf Distanz halten

Der FC Eintracht Bamberg erwartet am Samstag in der Fußball-Bayernliga Nord den ATSV Erlangen zum Derby. Anpfiff ist um 14 Uhr im Fuchs-Park-Stadion. Nur zwei Punkte trennen den FC Eintracht (5.) und seinen Gast (8.) in der Tabelle. Die Mittelfranken von Trainer Shqipran Skeraj warten aber seit vier Spieltagen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende unterlagen sie der DJK Ammerthal zu Hause mit 2:4, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 2:1 in Front gelegen waren. Das letzte Erfolgserlebnis des ATSV ist schon eine Weile her, Mitte August gewann Erlangen mit 2:0 bei der SpVgg Ansbach. Treffsicherster Akteur der Gäste ist aktuell Bastian Herzner mit fünf Toren, er kam vor der Saison vom SV Seligenporten.

Zu Hause noch ungeschlagen

Die Domreiter sind im Fuchs-Park-Stadion in dieser Bayernligasaison noch ungeschlagen und werden vor heimischer Kulisse mit gewohnt breiter Brust auflaufen. Beim 0:0-Unentschieden am vergangenen Wochenende im oberpfälzischen Cham gab es Erfreuliches zu berichten: Zum zweiten Mal in dieser Saison stand für die Hintermannschaft um Torhüter Fabian Dellermann die "Null" am Ende des Tages. Auch am Samstag möchten die jungen Wilden um Kapitän Marc Reischmann wieder eine gute Defensivleistung abliefern und mit der torhungrigen Offensive für einen weiteren Heimsieg sorgen.

Dank an die Fans

"Es war schön zu sehen, dass wir im letzten Spiel nach langer Zeit mal wieder kein Gegentor bekommen haben und in der Defensive kompakt standen. An diese Leistung möchten wir natürlich am Samstag anknüpfen, und ich bin mir sicher, dass unsere Offensivkräfte die nötigen Tore für einen Sieg beisteuern werden", sagt FCE-Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß. "Nicht zuletzt durch die Unterstützung unserer Fans sind wir zu Hause immer noch ungeschlagen. Dass die Fans auch den weiten Weg nach Cham auf sich genommen haben, ist nicht selbstverständlich, und darauf sind wir mächtig stolz."

red FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Müller, Pfeiffer, Kollmer, Schmitt, Linz, Renner, Hofmann, M. Reischmann, L. Reischmann, Jessen, N. Görtler, Nögel, P. Görtler, Ulbricht, Schmittschmitt