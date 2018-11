Fehlverhalten der eigenen Fans: FC Eintracht Bamberg verliert viel Geld und einen Punkt

Trotz der Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Nordost herrscht beim FC Eintracht Bamberg eine getrübte Adventsstimmung: Ein Punkt Abzug, 3000 Euro Geldstrafe, das nächste Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie die Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes - das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat den Verein in sechs Fällen wegen Verletzung der Platzdisziplin in Form von Zuschauerfehlverhalten verurteilt. Der FCE trägt die Verfahrenskosten und hat das Urteil bereits akzeptiert, es ist somit rechtskräftig.

Einer dieser von "Fans" verursachten Vorfälle sorgte beim mit 1:0 gewonnenen Spiel in Schwabach am 24. August für eine Verzögerung von mehr als fünf Minuten, was nach der Rechts- und Verfahrensordnung des BFV zwingend mit einem Punktabzug zu belegen ist.

Weil der FCE in der Vergangenheit mehrmals sportgerichtlich im Zusammenhang mit der Verletzung der Platzdisziplin in Form von Zuschauerfehlverhalten (zum Beispiel unerlaubter Einsatz von Pyrotechnik) verurteilt worden ist, erschien dem Sportgericht ebenso wie dem Verbandsanwalt neben der Geldstrafe in Gesamthöhe von 3000 Euro auch angemessen, dass Bamberg sein nächstes Landesliga-Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen muss. Als weitere Auflage hat Bamberg sein Sicherheitskonzept zu überarbeiten und bis 28. Februar dem BFV zur Prüfung vorzulegen.

"Ich hoffe, jetzt ist auch dem letzten Unbelehrbaren klar, was die Stunde geschlagen hat", betont Abteilungsleiter Sascha Dorsch. "Jeder, der pöbelt, offenen Rassismus zeigt und sich gewalttätig verhält, schadet in erster Linie dem Verein. Auf so eine Unterstützung können wir verzichten."

Die Bamberger Verantwortlichen hatten nach eigenem Bekunden umfassend zur Aufklärung beigetragen und umgehend Maßnahmen wie Stadionverbote ausgesprochen, was sich im Urteil strafmildernd auswirkte. Gemäß der im Mai beschlossenen Neufassung der Rechts- und Verfahrensordnung hat das Sportgericht darauf hingewiesen, im Falle einer aktiven Mitwirkung bei der Täteridentifizierung durch den Verein das Verfahren auf Antrag binnen drei Monaten wiederaufzunehmen.

So könnte Bamberg den Punktabzug nachträglich vermeiden und auf eine Reduzierung der Geldstrafe hoffen. Außerdem sei es möglich, auf zivilrechtlichem Wege den oder die Täter in Regress zu nehmen.

Weil parallel zum Sportgerichtsverfahren polizeiliche Ermittlungen stattgefunden haben, sei eine Identifizierung möglich. "Die Staatsanwaltschaft kennt die mutmaßlichen Täter, so dass wir guter Dinge sind, dass auch wir die Namen erfahren werden und sie dem Verband melden können", zeigt sich Dorsch zuversichtlich.

Was auf jeden Fall bleibt, ist das Geisterspiel - vermutlich gegen den TSV Neudrossenfeld am 9. März. "Das ist bitter, weil es vermutlich das Duell Erster gegen Zweiter sein wird", sagt Vorsitzender Jörg Schmalfuß.

Klar ist: Solche und ähnliche Vorfälle dürfen nicht wieder passieren. "Das war der letzte Warnschuss", so Schmalfuß, der betont, dass bereits ausgesprochene und künftige Stadionverbote für Heim- und Auswärtsspiele gelten. "Wir werden in Zukunft auch bei unseren Auswärtsspielen die jeweiligen Vereine informieren, wer die Straftäter sind - und die Klubs bitten, die Leute nicht mehr ins Stadion zu lassen."

Verband und Vereine greifen durch

Beim Verbandstag hatten sich die Delegierten dafür ausgesprochen, dass bei Gewalt, Diskriminierung oder dem Einsatz von Pyrotechnik konsequent sportgerichtlich durchgegriffen werden muss. In der Folge wurden die möglichen Strafen verschärft: Bei Vorfällen in der Bayernliga können Strafen von bis zu 25 000 Euro fällig werden, in der Regionalliga sind es bis zu 50 000 Euro. Unter 300 Euro wird das Strafmaß nicht bleiben. In den Klassen darunter reichen die finanziellen Sanktionen von 300 Euro bis zu 12 000 Euro. Zudem Platzsperren und Punktabzüge. Im Extremfall ist sogar die Versetzung in eine niedrigere Spielklasse möglich.