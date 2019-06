FC Eintracht verkauft sich gegen die Bayreuther teuer

Mit 2:5 (1:1) unterlag der FC Eintracht Bamberg in seinem ersten Vorbereitungsspiel der SpVgg Bayreuth. Der Aufsteiger in die Fußball-Bayernliga Nord verlangte dem Regionalligisten aber einiges ab.

Im Benefizspiel zugunsten von "ginaS", dem Inklusionsprojekt des Fördervereins Goolkids, empfingen die Bamberger mit der Mannschaft von Timo Rost einen ambitionierten Kontrahenten. Vor der Partie trat zunächst die Inklusionsmannschaft des FV 1912 Goolkids gegen eine Juniorenauswahl an, Unterstützung erhielt das Team dabei unter anderem vom zweiten Bürgermeister Christian Lange und FCE-Aufsichtsratsmitglied Heinz Kuntke. Das Inklusionsteam unterlag in 30 Minuten mit 0:1, die über 500 Zuschauer im Fuchsparkstadion honorierten den gezeigten Einsatz mit viel Applaus.

Im anschließenden Oberfrankenderby begegneten sich der FC Eintracht und die Gäste zunächst auf Augenhöhe, beide Teams kamen in der Anfangsphase zu Chancen. Der vom FC Schweinfurt nach Bayreuth gewechselte Philip Messingschlager servierte eine Hereingabe aus halbrechter Position auf den Kopf von Ivan Knezevic, der platziert zum 0:1 einnickte (32.). Die Hausherren schlugen jedoch prompt zurück. Nach starkem Antritt von Marc Reischmann wurde Gabriel Jessen rechts freigespielt. Seine Flanke erreichte Armend Elshani am langen Pfosten, aus neun Metern schoss der aus Buttenheim gekommene Offensivmann den Ausgleichstreffer (35.).

Zur zweiten Hälfte wechselten die Bayreuther komplett durch, bei den "Blau-Violetten" kam Tobias Ulbricht gegen seine alten Kameraden ins Spiel. Die Gäste übernahmen nun das Kommando. Eigengewächs Luis Grasser scheiterte jedoch am Pfosten (53.). Der ebenfalls zur Pause gekommene FCE-Schlussmann Oliver Lüth leitete anschließend unfreiwillig das zweite Bayreuther Tor ein. Beim Klärungsversuch spielte Lüth Gregor von Westphalen den Ball genau in die Füße, der Stürmer musste nur noch einschieben (55.). Unmittelbar danach ließ Marcel Schiller per Sonntagsschuss das 1:3 folgen, aus gut 30 Metern senkte sich sein Kunstschuss unter die Latte (56.).

Der FC Eintracht gab sich aber noch nicht geschlagen, Tobias Ulbricht legte zu Nicolas Görtler, und der aus Schweinfurt zurückgekehrte Torjäger traf aus 23 Metern sehenswert in den linken Giebel (64.). Der Regionalligist geriet allerdings nicht ins Wackeln, stattdessen sorgte Darius Held nach einem Tempogegenstoß über Nils Schätzle und Alexander Piller für die Vorentscheidung (71.). Den Gastgebern gingen allmählich die Kräfte aus, und Marcel Schiller setzte den Schlusspunkt (88.). "Das Resultat ist zu hoch ausgefallen, wir haben es gerade vor der Pause sehr gut gemacht, kassieren im zweiten Durchgang aber mehrere unnötige Gegentreffer. Es hat dennoch viel Spaß gemacht", sagte Ulbricht, dessen Team am Sonntag um 17 Uhr in Frohnlach antritt.