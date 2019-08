FC Eintracht jubelt spät

Es lief die 86. Spielminute, als Schiedsrichter Hannes Hemrich dem FC Eintracht Bamberg einen Elfmeter zusprach. Wütende Proteste der Sander begleiteten die Entscheidung von Schiedsrichter Hannes Hemrich, der bei der Faustabwehr von Gästekeeper Stefan Klemm einen regelwidrigen Kontakt mit Bambergs Robin Renner sah. Zwei Minuten wurde diskutiert, ehe Lukas Schmittschmitt Verantwortung übernahm, platziert ins linke Eck einschoss und den 2:1-Siegtreffer für den FC Eintracht markierte. "Das war ein glücklicher Sieg, beide Elfmeter waren sehr umstritten", sagte Schmittschmitt.

Domreiter viel zu behäbig

Doch der Reihe nach: Mit achtminütiger Verspätung begann das Lokalduell am Sandkerwa-Freitag - der Andrang vor den Kassen des Fuchsparkstadions war wie erwartet groß. 920 Zuschauer nahmen schließlich auf der Tribüne Platz und sahen einen ersten Durchgang, in dem sich die Gastgeber schwer taten. Der FC Sand stand tief, machte die Räume eng und wirkte in den Zweikämpfen entschlossener.

Der FC Eintracht hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, wusste mit der Kugel allerdings kaum etwas anzufangen. Die Ausnahme stellte ein feiner Ball von Lukas Schmittschmitt in die Tiefe dar, mit dem Tobias Linz in Szene gesetzt wurde. Aus halblinker Position scheiterte Linz jedoch an Torhüter Stefan Klemm.

Fünf Minuten später tauchten die Sander, bei denen Torjäger Shaban Rugovaj nach Verletzungspause auf der Bank Platz nahm, erstmals gefährlich vor FCE-Keepüer Fabian Dellermann auf: Nach einem Ballverlust der Hausherren schalteten die Gäste schnell um, der auf dem linken Flügel freigespielte Thorsten Schlereth traf aus spitzem Winkel aber nur den rechten Außenpfosten.

Weitere drei Minuten später ging Philip Markof im Strafraum nach einem Kontakt mit Robin Renner zu Boden. Zum Entsetzen der Hausherren entschied der Unparteiische auf Strafstoß für Sand. Eine strittige Entscheidung, doch Hemrich ließ sich nicht umstimmen. Sebastian Wagner nahm sich der Sache an, flach links verwandelte er zum 1:0 für Tabellenvorletzten der Bayernliga Nord.

Im Anschluss suchten die jungen Domreiter nach der passenden Antwort, es mangelte der Hutzler-Elf jedoch weiterhin am nötigen Tempo im Spielaufbau. Die Halbzeitführung des FC Sand ging daher in Ordnung, Bamberg musste sich steigern.

Zur Pause reagierte Hutzler und brachte Simon Heinz, der im Verbandspokal in Karlburg doppelt traf. Doch auch mit dem Nachwuchstalent lief das Angriffsspiel der Hausherren kaum flüssiger, weiterhin kam vom FC Eintracht zu wenig. Nach einer Stunde hätte Nicolas Görtler dennoch fast den Ausgleich erzielt, sein starker Freistoß aus 18 Metern klatschte jedoch an den linken Pfosten.

Robin Renner öffnet die Tür

FCE-Coach Hutzler erhöhte nun das Risiko und stellte offensiv um, aus den sich bietenden Räumen machte der weiterhin gut organisierte Gast jedoch zu wenig. Stattdessen glich Bamberg in der 73. Minute aus: Schmittschmitt flankte vom rechten Flügel an den Fünfmeterraum, am langen Pfosten wurde Renner aus den Augen gelassen, sein Kopfball schlug unter der Latte ein.

Das 1:1 war das Startsignal für die Schlussoffensive der Gastgeber.Der FCS wirkte müde und geriet unter Druck - hätte den Neuling zehn Minuten vor Spielende dennoch fast kalt erwischt. Nach schneller Balleroberung im Zentrum legte Thorsten Schlereth für Rugovaj ab, sein strammer Schuss prallte vom Pfosten ab (79.). Sechs Minuten später schließlich ließ der Referee die Sander Auswechselbank und ihre Anhänger mit dem Elfmeterpfiff toben, der Siegtreffer von Schmittschmitt sorgte für ausgelassene Stimmung bei den Domreitern.

"Das war unser schwächstes Spiel der Saison. Sand stand sehr kompakt, wir haben uns viel zu wenig bewegt. Wir haben heute glücklich gewonnen, vor der Pause haben wir uns kaum bewegt", sagte Hutzler.

"Wir hätten das zweite Tor machen müssen. Uns war klar, dass Bamberg im Abwehrverbund Probleme bekommen kann. Es ist sehr bitter, hier die Punkte liegen zu lassen", bewerte der starke Sander Abwehrchef Johannes Bechmann die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. FC Eintracht Bamberg - FC Sand 2:1 FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Kollmer, Elshani (46. Heinz), Schmitt (67. Jessen), P. Görtler, Linz, Schmittschmitt, N. Görtler, Renner (88. Nögel), Jerundow / FC Sand: Klemm - Bechmann, T. Schlereth, Karmann, Wagner, Markof (81. Witchen), Gonnert, Moser (88. Neundörfer), Thomann, Rippstein (58. Rugovaj), Steinmann / SR: Hemrich (Urspringen) / Zuschauer: 920 / Tore: 0:1 Wagner (26., Foulelfmeter), 1:1 Renner (73.), 2:1 Schmittschmitt (88., Foulelfmeter) / Gelbe Karten: Renner, / Thomann, Markof, Rippstein, Moser, Bechmann, Karmann