FC Eintracht feiert Kantersieg im Vorbeigehen

Die große Freude wollte sich nach dem Schlusspfiff nicht breit machen, zu groß waren die Unterschiede zwischen dem FC Eintracht Bamberg und dem TSV Sonnefeld, um den 7:1-Sieg des Landesliga-Spitzenreiters gegen das völlig chancenlose Schlusslicht einer ernsthaften Bewertung zu unterziehen. Gegen einen Gegner, der es in dieser Verfassung auch in der Bezirksliga sehr schwer haben dürfte. Die Spieler schienen froh, als das Spiel vorbei war. Und zwar auf beiden Seiten. "Wir mussten anrennen und anrennen. Es fehlte bei uns die Körperspannung, die Präzision und die Durchschlagskraft gerade über Außen", sagte Trainer Michael Hutzler.

Im Kampf um die Meisterschaft bleibt damit alles wie gehabt, da auch der SC Feucht (3:0 in Lichtenfels) und der TSV Neudrossenfeld (4:1 gegen Baiersdorf) ihre Aufgaben gemeistert haben.

Weshalb Sonnefeld mit nur fünf Punkten und 139 Gegentoren am Tabellenende steht, war bereits in den ersten Minuten ersichtlich, als Maximilian Großmann völlig ungedeckt aus wenigen Metern zum 1:0 einschob (3.). Sonnefeld stand tief am eigenen Strafraum, der Eintracht fehlten aber Tempo und Ideen, um gefährlich zu werden. Die schwachen Hereingaben vom Flügel passten da ins Bild.

Tormöglichkeiten spielte sich der FCE hin und wieder heraus, setzte den Ball jedoch entweder neben oder über das Tor. Und was auf den Kasten kam und nicht im Netz landete, das entschärfte Maximilian Rang mit Bravour. Der erst 18 Jahre alte Torhüter des TSV sorgte mit tollen Paraden dafür, dass der Tabellenführer am Ende nicht zweistellig verlor. Die Glanztaten Rangs - unter anderem hielt er in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter - sorgten für Applaus der Bamberger Anhänger.

Die Gäste ließen trotz des frühen Gegentores nicht die Köpfe hängen - und kamen wie aus dem Nichts sogar zum Ausgleich, als sie einen Konter über drei Stationen durch Ludwig Scheler krönten (35.). Bamberg schüttelte sich kurz und rückte das Geschehen mit einem Doppelpack vor dem Seitenwechsel wieder zurecht: Zuerst lupfte Maximilian Vetter den Ball aus acht Metern zum 2:1 ins Netz (41.), dann stellte Patrick Görtler (42.) auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel traf der FCE wieder schnell durch Großmann (47.). Sonnefeld war ausschließlich auf Schadensbegrenzung bedacht und schaffte es kaum noch, den Ball über mehr als zwei Stationen in den eigenen Reihen zu halten. Vetter (57.) sowie Lukas Schmittschmitt (88.) und Marco Schmitt (89.) machten den 7:1-Sieg perfekt. tsc/red

FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Pfeiffer, M. Reischmann, Linz, Vetter, Renner (56. T. Görtler), Schmittschmitt, L. Reischmann, Jessen (64. Schmitt), P. Görtler, Großmann (63. Hofmann) / TSV Sonnefeld: Rang - Baierl, Kunick, Krämer, Hummel (80. Kotte), Schneider (T. Scheler), Heider, Wandrai, L. Scheler, Jabob (46. Beyer), Müller / SR: Götz (Stulln) / Zuschauer: 243 / Tore: 1:0 Großmann (3.), 1:1 L. Scheler (35.), 2:1 Vetter (41.), 3:1 P. Görtler (42.), 4:1 Großmann (47.), 5:1 Vetter (57.), 6:1 Schmittschmitt (88.), 7:1 Schmitt (89.) / Gelbe Karten: - / Baierl, Beyer