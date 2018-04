FC Eintracht Bamberg verstärkt sich mit Ulbricht

Der Chefcoach des FC Eintracht Bamberg, Michael Hutzler, erhält mit Beginn der neuen Saison prominente Unterstützung: Tobias Ulbricht, derzeit noch als Torjäger in Diensten des Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth aktiv, wird Co-Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters. Damit ist die Frage, wer die Nachfolge von Christian Ott antritt, beantwortet. Ott übernimmt im Sommer das Traineramt beim Kreisklassisten FC Falke Röbersdorf.

Tobias "Ulle" Ulbricht wird wie sein Vorgänger Ott die Funktion als spielender Co-Trainer wahrnehmen und somit der FCE-Offensive zusätzliche Schlagkraft verleihen. "Ulle war nach dem Weggang von Christian Ott der Wunschkandidat von Michael Hutzler. Dieser war vor 15 Jahren der erste Trainer im Herrenbereich von Tobias Ulbricht. Seitdem waren die beiden in engem Kontakt und hatten schon lange einmal das Ziel, als Trainerteam zusammenzuarbeiten", erklärt FCE-Fußballabteilungsleiter Sascha Dorsch, wie es zu diesem spektakulären Wechsel kam. Cheftrainer Hutzler ergänzt: "Tobias will hier als spielender Co-Trainer den Einstieg in den Trainerjob starten. Bereits in Forchheim war er als Spielführer mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld."

Nach vielen höherklassigen Jahren tritt Ulbricht nun aus privaten und beruflichen Gründen deutlich kürzer. Der 33-jährige gebürtige Forchheimer gehört seit 2013 zum Stammpersonal der SpVgg Oberfranken Bayreuth. Dort brachte es der 1,88 Meter große Stürmer bisher auf 131 Einsätze. red