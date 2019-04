FC Eintracht Bamberg hat die Schießbude der Liga zu Gast

Für den FC Eintracht Bamberg heißt es am Samstag in der Landesliga, seiner Favoritenrolle gegen den TSV Sonnefeld gerecht, dabei aber nicht übermütig zu werden: Es ist das Duell des Ersten gegen den Letzten, das um 14 Uhr im Fuchsparkstadion stattfindet.

"Das Spiel ist nicht ganz ungefährlich. Von der Papierform her rechnet jeder damit, dass die drei Punkte in Bamberg bleiben. Doch auch diese Begegnung muss unser junges Team hochkonzentriert angehen, um möglichst früh in Führung zu gehen - und um dann nachlegen zu können. Wir benötigen Geduld und Kreativität, bis der Bann gebrochen ist", sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Schmalfuß.

Das 4:0 am Ostermontag beim SV Mittereich habe dem FC Eintracht gut getan, nicht nur wegen der drei Punkte, auch die Art und Weise begeisterte. Die zuletzt fehlende Lockerheit und das spielerische Element scheinen wieder da zu sein. Davon ist der Gegner am Samstag meilenweit entfernt. Der TSV Sonnefeld durchlebt eine Seuchensaison, die ihresgleichen sucht. Nur ein Sieg gelang in 30 Spielen, das führt zu einem unterirdischen Torverhältnis von 16:139. Den Verantwortlichen des TSV war schon vor dem Saisonstart bewusst, dass es eine sehr schwere Runde werden würde. Sie sollten Recht behalten.

Der Abstieg in die Bezirksliga ist bereits unvermeidbar, ein Relegationsplatz nicht mehr erreichbar. Mit 5:1 siegte der FCE im Hinspiel. Vierfacher Torschütze war Patrick Görtler, dazu kam ein Tor von Tobias Linz. Das Ergebnis wirkt zwar klar, allerdings fiel der Treffer zum 2:1 erst nach 62 Minuten.

Darüber hinaus kann der FC Eintracht die Partie nicht in Bestbesetzung angehen: Tobias Ulbricht schleppt eine Erkältung mit sich herum und wird wohl keine Option sein. Noch gravierender sieht es bei Felix Bube aus, für den die Saison aufgrund einer Oberschenkelzerrung gelaufen sein dürfte.

Was macht die Konkurrenz?

Ein Sieg des FCE gegen den TSV ist auf dem Weg zur Meisterschaft absolute Pflicht. Weiterhin führt Bamberg das Feld an, einen Punkt vor Feucht und drei Zähler vor Neudrossenfeld.

Die Aufstiegskonkurrenten haben am Samstag ebenfalls machbare Aufgaben vor der Brust: Der TSV Neudrossenfeld bekommt es mit dem Baiersdorfer SV (16.) zu tun und geht auf seinem Kunstrasen-Geläuf als Favorit in die Partie. Von der Papierform schwerer hat es der SC Feucht, der beim FC Lichtenfels (9.) ran muss. Auf die Konkurrenz will FCE-Trainer Michael Hutzler aber nicht blicken: "Wir sind auf der Zielgeraden, haben es selbst in der Hand und noch vier Endspiele. Und diese wollen wir alle gewinnen."red/tsc