Europameister spielt in Bamberg vor

Ein besonderes Spiel steht dem FC Eintracht Bamberg am Freitag um 18.30 Uhr bevor. Dann erwartet der Bayernligist im Fuchs-Park-Stadion zu einem Testspiel mit dem Al Nasr Sport Club aus Dubai eine der profiliertesten Mannschaften der Vereinigten Arabischen Emirate in Bamberg. Al Nasr absolviert momentan ein Trainingslager in Nürnberg und feierte bereits einen 5:0-Testspielsieg gegen Bayernligist ATSV Erlangen.

Der Klub bringt nicht nur einen Hauch von Exotik ins Stadion, sondern wartet auch mit herausragenden Profis auf - wie zum Beispiel dem spanischen Europameister von 2012, Alvaro Negredo. Der 33-Jährige stand bei zahlreichen Topklubs unter Vertrag und wurde 2014 bei Manchester City Torschützenkönig der englischen Premier League. Gleiches gelang ihm 2016 in der spanischen La Liga beim FC Valencia. "Das wird sicherlich ein sportlicher Kracher für unsere Jungs", ist sich der Vorstandsvorsitzende Jörg Schmalfuß sicher.

Über das Sportliche hinaus werden die Verantwortlichen des FCE auch ein Rahmenprogramm bieten. Neben einer arabischen Stadionmoderation und einer zweisprachigen Stadionzeitung erwartet die Zuschauer arabische Küche. "Besonders freuen wir uns auf einen Gastauftritt der Rap-Crew Bambägga", ergänzt Schmalfuß. Was das sportliche betrifft, "erwarten wir eine hervorragend besetzte Profimannschaft. Und wir werden dieses Spiel mit einem Hauch von Völkerverständigung kombinieren", so der Sportökonom.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen den Schulterschluss mit dem Lehrstuhl für Arabistik der Uni Bamberg, dem deutsch-arabischen Kulturverein und dem Verein "Freund statt Fremd" gesucht und diese zum Spiel eingeladen. Zudem wird es eine Tombola geben. Zur Verlosung stehen Sachpreise wie Konzerttickets oder Sportartikel. red