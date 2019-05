Es gilt, besser auf den Ball aufzupassen

Das Duell zwischen Rasta Vechta und Brose Bamberg ist ohnehin schon das umkämpfteste der vier Viertelfinalserien um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Es gewinnt jetzt noch an Brisanz, denn wer die dritte Begegnung am Samstag (20.30 Uhr) in Vechta für sich entscheidet, kann am Dienstag in Spiel 4 den Halbfinaleinzug perfekt machen.

Am Mittwoch schrammte Rastas Rumpftruppe in Bamberg zwar knapp am Sieg vorbei, hat sich aber mit einem weiteren couragierten Auftritt viel Sympathien in Basketball-Deutschland erworben. Die Nordwest-Zeitung aus Oldenburg kürte den Aufsteiger gar zum "Meister der Herzen". Es stellt sich die Frage: Wie lange hält der Aufsteiger seinen Vollgas-Basketball noch durch? Rasta hat die ersten beiden Spiele der best-of-five-Serie, die insgesamt über 85 Minuten gingen, nur mit sieben Spielern bestritten. Austin Hollins stand dabei nur für 13 Sekunden nicht auf dem Parkett. Ihm folgen Robin Christen (78 Minuten) und T. J. Bray (74). Als einziger Bamberger spielte Tyrese Rice (73), der sein Team in Spiel 2 in die Verlängerung gerettet hatte, länger als 70 Minuten.

Im zweiten Heimspiel könnte bei den Niedersachsen der bislang erkrankt fehlende Center Michael Kessens zurückkehren und damit zumindest für ein bisschen Entlastung auf den großen Positionen sorgen. Einen Einsatz von Clint Chapman (Teilriss des Innenbandes im linken Knie), der in Bamberg zumindest das Aufwärmprogramm mitgemacht hatte, schloss Rasta-Coach Pedro Calles für Spiel 3 quasi aus: "Clint versucht alles, er will zurück ins Team. Aber ich werde nicht die Gesundheit eines meiner Spieler aufs Spiel setzen." Trotz der großen Belastung aufgrund der kleinen Rotation wird Vechta an beiden Enden des Feldes weiterhin äußerst aggressiv agieren. Brose-Center Elias Harris meint: "Diese Serie wird, egal wie lange sie geht, immer ein offener Schlagabtausch bleiben." Die Bamberger sind also gefordert, im Rasta-Dome mindestens genauso leidenschaftlich aufzutreten wie in der Brose-Arena. "Wir wissen, was uns in Vechta erwartet. Wir werden kämpfen wie heute", versprach Brose-Coach Federico Perego nach dem 102:98-Erfolg in eigener Halle. "Es gibt keine Geheimnisse mehr. Daher wird es darauf ankommen, welche Mannschaft der anderen ihr Spiel aufdrücken kann."

Bislang hat das Vechta ein bisschen besser verstanden. 13 Mal klauten die Niedersachsen am Mittwoch ihrem Gegner den Ball, was zu 19 Bamberger Ballverlusten führte. Defensiv bekommt das Brose-Team Vechtas Schützen nicht in den Griff. In Spiel 1 warf das Calles-Team 37 Mal aus der Distanz bei einer Trefferquote von 49 Prozent, in Partie 2 gar 38 Mal. Die beiden Dreier von Bray kurz vor Ende der regulären Spielzeit hätten den Bambergern am Mittwoch um ein Haar das Genick gebrochen. Daher sagt Harris: "Wir müssen weiter daran arbeiten, ihnen die Dreier wegzunehmen. Davon leben sie extrem."