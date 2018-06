Erste Standortbestimmung für die Wildensorger

Sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet Bayernligist DJK Bamberg heute Abend (19 Uhr). In der Qualifikationsrunde des Verbandspokals gastiert das Don-Bosco-Team beim Nordwest-Landesligisten DJK Schwebenried/Schwemmelsbach, der vor seiner vierten Landesligasaison steht.Der Dorfvereinszusammenschluss (Schwebenried 800, Schwemmelsbach 400 Einwohner) besteht seit 2012, die erste Mannschaft stieg als Bezirksligameister 2015 in die Landesliga auf und schnitt dort sehr respektabel ab, was die Tabellenplätze 4, 8 und jüngst 7 belegen. Für die kommende Spielzeit zieren die Stirn der Verantwortlichen dennoch ein paar Sorgenfalten, da zahlreiche Abgänge zu verkraften sind. Große Hoffnungen setzen sie in die Verpflichtung des erfahrenen Trainers Dominik Schönhöfer , der zuvor dreieinhalb Jahre lang den Bayernligisten TSV Großbardorf sehr erfolgreich betreute, dort jedoch Ende Oktober letzten Jahres aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in der sportlichen Ausrichtung und Bewertung seinen Rücktritt erklärte.Der 47-Jährige kennt die DJK-Elf aus dem Effeff und strebt die Pokalüberraschung an, nicht zuletzt aufgrund der Frühform seiner Schützlinge, die kürzlich den SV Memmelsdorf (2:1) und den Bezirksligisten Marktbreit (5:1) besiegten.Für die Wildensorger, die sich seit über drei Wochen auf ein "noch schwierigeres Jahr Bayernliga" vorbereiten, ist der Vergleich mit den Unterfranken eine weitere willkommene Standortbestimmung, denn am vergangenen Sonntag durfte sich deren Coach Mario Bail bereits von der Qualität des Bayernligaaufsteigers ASV Vach überzeugen, der die Bamberger mit 1:0 in die Schranken wies.Der Chefanweiser muss im 80 Kilometer entfernten Schwebenried auf einige Akteure verzichten, die "kleinere Wehwehchen" plagen oder im Urlaub sind. "Wir werden dennoch eine vernünftige Truppe stellen", so der 38 Jahre alte Bail, dem noch 14 Tage Zeit verbleiben, ehe es mit dem Gastspiel beim TSV Abtswind losgeht. Dessen neuer Trainer heißt Mario Schindler und hat sich als Kiebitz angekündigt. Schließlich stand der 41-Jährige bis Mitte Mai noch auf der Schwebenrieder Kommandobrücke.