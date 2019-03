Einmal Feucht durchwischen, bitte

Für den FC Eintracht Bamberg steht in der Landesliga Nordost bereits heute das nächste Spitzenspiel an. Der Tabellenführer ist um 19 Uhr beim SC Feucht (4.) zu Gast. Nach dem Sieg gegen den SC Schwabach verfügt der FCE über 59 Punkte und hat zudem die direkten Vergleiche gegen Schwabach und Neudrossenfeld für sich entschieden. Dies könnte am Ende der Saison entscheidend sein im Kampf um Platz 1 und 2.

Das 5:0 gegen Schwabach sorgte bei den Anhängern für Zuversicht für den Schlager in Feucht. Die Verantwortlichen wissen jedoch, mit der Situation umzugehen. Nicht umsonst sprach Trainer Michael Hutzler nach dem Sieg davon, die Jungs auf den Boden zurückzuholen.

Mit 52 Punkten und einem Spiel weniger als Bamberg hält Feucht den Kontakt zum Tabellenführer und gehört weiter zum Kreise der Meisterschaftsanwärter. Zuletzt siegte der SC beim SV Memmelsdorf mit 3:1, zuvor ließ Feucht jedoch Punkte liegen. Zu Hause gab es im Derby gegen Schwabach ein torloses Remis, davor unterlag der SC zu Hause dem SV Mitterteich mit 1:2.

Einen herausragenden Torjäger hat der SC zwar nicht, dafür gibt es aber eine ganze Reihe von Spielern, die für Tore gut sind: Etwa die erfahrenen Stürmer Szyom Pasko (32 Jahre, acht Tore) und Stephan König (30, elf). Fabian Klose (26, sechs) sowie Nico Wessner (23, sieben) unterstreichen die Breite des SC in der Offensive.

Das Hinspiel hatte der FCE im September vor gut 400 Zuschauern mit 3:1 gewonnen. Nach einem 0:1-Rückstand drehten Tobias Linz und Tobias Ulbricht (2) noch vor der Pause das Spiel.

Vieles spricht in dieser Partie zwar für den FCE, Coach Hutzler weiß aber um die Schwere der Aufgabe: "Für uns gibt es keine entspannten Spiele mehr. Personell ist der SC wesentlich besser aufgestellt, als es noch im Hinspiel der Fall war. Daher hoffe ich auf die Unterstützung unserer Fans. Wie immer werden wir auf jeden Fall versuchen, selbstbewusst aufzutreten. Zudem ist es ein Flutlichtspiel, und solche Begegnungen sind immer ein Highlight. Vom Kader her fehlt uns Maximilian Großmann, er ist im Urlaub. Nach seiner Sperre steht Robin Renner wieder im Aufgebot, und auch Simon Bube ist wieder mit dabei. Allerdings ist der Einsatz von Tobias Ulbricht noch fraglich. Er ging am Samstag gegen Schwabach mit einer Knieverletzung aus dem Spiel raus."