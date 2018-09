Ein Tor reicht dem SV Frensdorf zur Kirchweih zum Sieg

Zum dritten Mal haben die Fußballerinnen des SV Frensdorf widerlegt, dass sie in die Bayernliga aufgestiegen sind, nur um Kanonenfutter zu sein. Nach dem 1:0 (0:0) am Failsberg im Aufsteigerderby gegen den FC Ingolstadt II (9.) hat die Mannschaft von Trainer Hubert Richter eine makellose Ausbeute von neun Punkten und ist Spitzenreiter. Dritter der Landesliga Nord ist die SpVgg Stegaurach nach dem 4:1-Heimsieg über das Schlusslicht SV Leerstetten.

Bayernliga

SV Frensdorf - FC Ingolstadt 04 II 1:0

Im Duell der Aufsteiger behielt der SV Frensdorf gegen den FC Ingolstadt II nach über 90 umkämpften Minuten mit 1:0 die Oberhand und verteidigte die Tabellenspitze der Bayernliga. Von Beginn an hatte der Gast aus Oberbayern das Heft in der Hand und spielte gefällig auf. Der SV Frensdorf konnte lediglich reagieren und froh sein, dass der Gegner keinen Profit aus seinen vielen Tormöglichkeiten schlagen konnte. Die glänzend aufgelegte SVF-Torhüterin Christine Endres vereitelte Chance um Chance.

Nach der Pause zeigte sich eine veränderte Frensdorfer Elf, die den 150 Zuschauern zur Kirchweih etwas besseres bieten wollte. Immer wieder gelang es ihr, schnell hinter die hochstehende Defensive der Ingolstadter Fußballerinnen zu kommen und auch offensiv Akzente zu setzen. Nach einem erzwungenen Ballverlust vor dem Strafraum wurde schließlich Marsia Gath freigespielt, die unter Mithilfe der gegnerischen Torfrau das 1:0 (81. Minute) erzielte und damit den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte. Die Frensdorfer Reserve gewann anschließend in der Kreisliga Süd/West gegen den Schwabthaler SV II mit 7:4.

SV Frensdorf: Endres - Sturm, Rößner, Amon, Spangel, Lechner, Schreiber, Marx, Gath, Striegel (85. Striegel), Litz (80. Camphausen)

Landesliga Nord

SpVgg Stegaurach - SV Leerstetten 4:1

In einer torreichen Partie bezwang die SpVgg Stegaurach den SV Leerstetten zu Hause verdient mit 4:1. Die Stegauracherinnen begannen lethargisch und bekamen so wenig Zugriff im Mittelfeld gegen ein entschlossen auftretendes Gästeteam. Katrin Hauffenmeyer, die in der 20. Minute völlig unbedrängt aus 25 Metern zum Schuss kam, hätte den SV Leerstetten in Führung bringen können. Das Leder krachte jedoch ans Lattenkreuz des Stegauracher Tores. Wachgerüttelt von dieser Aktion, kam nun die SpVgg besser ins Spiel und übernahm immer mehr die Kontrolle. Nach einem sehenswerten Zuspiel von Svenja Meißner vollendete Marina Büttel in der 29. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause wiederholten beide Akteurinnen diese Aktion. Büttel umkurvte nach schönem Zuspiel von Meißner gekonnt die Gästetorhüterin und schob zum 2:0 ein. Nach Wiederanpfiff wuchs die Zahl der Kontermöglichkeiten für die SpVgg Stegaurach gegen eine sehr hoch stehende Abwehr des Gastes. Klarste Torgelegenheiten wurden allerdings leichtfertig vergeben. Erst in der 62. Minute vollendete Franziska Wittmann eine schöne Hereingabe von Büttel mit einem sehenswerten Schuss in den linken oberen Torwinkel zum 3:0. Leerstetten verkürzte in der 64. Minute auf 3:1, als die eingewechselte Sarah Tax mit der Fußspitze eine Flanke unhaltbar im Stegauracher Tor unterbrachte. Meißner krönte ihre gute Leistung vier Minuten später nach einem schönen Alleingang mit dem 4:1.