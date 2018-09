Edigin fällt bei den Baunachern aus: Riss des Kreuzbandes

Der erste Jump der neuen Saison in der 2. Basketball-Liga ProA ist noch nicht erfolgt, da hat die Baunacher das Verletzungspech bereits voll getroffen: Kreuzbandriss bei Center Eddy Edigin lautet die Hiobsbotschaft. Trotzdem, am Samstag hat das Warten ein Ende: Die Baunach Young Pikes starten in ihre fünfte Saison in der zweithöchsten deutschen Basketball-Liga. Auftaktgegner und Gastgeber sind um 19.30 Uhr die Hamburg Towers, die zu den Aufstiegsfavoriten zählen.

Mit Mike Taylor, dem aktuellen polnischen Nationaltrainer, haben die Hansestädter einen der begehrtesten und bekanntesten Coaches in Europa gewonnen. Taylor, der in Deutschland vor allem aus seiner Zeit als Ulmer Erfolgscoach bekannt ist, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre und will spätestens 2020 in der Bundesliga angekommen sein. Nachdem die Towers letzte Saison überraschend die Play-offs verpasst hatten, verpflichtete der Hamburger Macher Marvin Willoughby mit dem 31-jährigen ChaCha Zazai einen bundesligaerfahrenen Aufbauspieler und hielt mit dem 2,11 Meter großen Center Jannik Freese einen weiteren Hochkaräter an der Elbe. Ein Wiedersehen gibt es für die Baunacher mit Malik Müller, der nach den Bundesligastationen Göttingen und Ludwigsburg nun im hohen Norden angekommen ist.

Das jüngste Team in der ProA

Große Hoffnungen setzen die Hamburger auch in den Dreierspezialisten Drew Barham, der schon in Japan, oder Tschechien und zuletzt in der G-League der NBA aktiv war, genau wie Beau Beech, der zusammen mit Justin Raffington oder Rene Kindzeka das Gerüst der Towers bildet.

Bei den Baunachern ist abzuwarten, wie sich die neue Truppe unter Coach Felix Czerny zurechtfindet, ist sie doch mit 18,8 Jahren im Durchschnitt das mit Abstand jüngste Team der Liga. Vor allem die Neuzugänge Marvin Heckel, Matej Jelovcic und Mateo Seric hinterließen in der Vorbereitung einen guten Eindruck, während Kristian Kullamäe erst Anfang der Woche von der Nationalmannschaft Estlands zum Team zurückkehrte.

Ein herber Rückschlag in der ansonsten gut verlaufenen Vorbereitung war allerdings am Dienstag die Nachricht, dass Eddy Edigin mit einem Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit ausfällt. Der "Starting-Center", mit seinen 23 Jahren zugleich der älteste Spieler im Baunacher Kader, verletzte sich bei einem Testspiel im Trainingslager in Prag und muss am Knie operiert werden.

Erstes Heimspiel am 7. Oktober

Dennoch lässt sich der neue Baunacher Trainer Felix Czerny nicht unterkriegen: "Wir fahren jetzt mit einem noch jüngeren Kader nach Hamburg und werden versuchen, über unserem Limit zu performen." Als klarer Außenseiter haben die Baunacher in Hamburg nichts zu verlieren. Sie dürften versuchen, das schwere Auftaktprogramm möglichst positiv zu gestalten, denn nach einem weiteren Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Rostock steht das erste Heimspiel in der Graf-Stauffenberg-Halle erst am Sonntag, 7.Oktober, um 17 Uhr gegen die PS Karlsruhe Lions an.

Liveübertragung bei Sport 1

Die ProA-Saison beginnt mit dem Eröffnungsspiel der Rostock Seawolves gegen die Römerstrom Gladiators Trier an diesem Freitag um 19.30 Uhr. Zum zweiten Mal nach 2011 wird es mit der Übertragung durch den Sender Sport1 ein Zweitligaspiel live im Fernsehen geben.

Erneut können alle Spiele der ProA per Livestream auf www.airtango.live verfolgt werden. Neu: Auch in den Hallen der ProA sind nun Standkorbanlagen verpflichtend. Zudem muss jeder ProA-Ligist einen zweiten hauptamtlichen Nachwuchstrainer beschäftigen. Dauerkarten für die kommende ProA-Saison der Baunach Young Pikes sind nur bei Matthias Lang (Telefon: 0152/31758102, E-Mail: matthias.lang@baunach-youngpikes.de) zu bestellen.