Duell zweier Bundesliga-Farmteams

Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Baunach Young Pikes mit dem Tabellenachten Gießen 46ers Rackelos eines der unberechenbarsten Teams der 2. Basketball-Liga ProB in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle. Im Farmteam der Gießener Bundesligamannschaft stehen gleich sechs Spieler, die mit einer Doppellizenz ausgestattet sind.

Allerdings haben Bjarne Kraushaar und Alen Pjanic bisher noch keinen Einsatz in der ProB zu verzeichnen, da sie in der Bundesliga mit 19 beziehungsweise 18 Minuten genügend Spielzeit bekommen. Dagegen haben Leon Okpara und Jugend-Nationalspieler Tim Köpple noch nicht in Deutschlands höchster Liga gespielt. So sind US-Guard Wyatt Lohaus und Tim Uhlemann die einzigen Spieler, die in dieser Saison bereits für die erste Mannschaft der 46ers in Liga eins aufliefen und regelmäßig in der ProB eingesetzt werden.

Lohaus ist mit im Schnitt 19 Punkten auch der Topscorer seines Teams, gefolgt vom ehemaligen A-Nationalspieler Johannes Lischka (16,9 Zähler, 7,6 Rebounds), die aus der Truppe des Trainerduos Rolf Scholz/Lutz Mandler herausragen. Aber auch Flügelspieler Leon Okpara (8,9 Punkte) und Forward Filip Krämer (8,6) - sein Bruder David spielte für Ulm und wäre beinahe im Team der Phoenix Suns untergekommen - sind zu beachten. Ein weiterer bekannter Name ist David Amaize, dessen Bruder Robin als Nationalspieler in Oldenburg unter Vertrag steht. Da die Gießener Bundesligamannschaft von Ingo Freyer bereits am Samstag in Göttingen antritt, könnten alle sechs Doppellizenzspieler in der Hauptsmoorhalle auflaufen.

Zuletzt aber kamen die Rackelos (Rackelo bedeutet Junge bzw. Nachwuchs) in Coburg bei der Mannschaft der Stunde (fünf Siege in Folge) mit 78:101 unter die Räder, wobei Lischka (24 Punkte), Lohaus (17) und Köpple (11) die besten Werfer waren. Somit blieb es bei vier Siegen auf dem Konto der Hessen. Auf der anderen Seite unterstreichen der deutliche Erfolg gegen Frankfurt oder der Erfolg gegen die Orange-Academy in Ulm die Unberechenbarkeit des Teams, das jeden Gegner der Liga schlagen kann und gegen Baunach sicherlich eine Reaktion auf die herbe Niederlage in Coburg zeigen will.

Das sieht auch der Baunacher Coach Mario Dugandzic so, der seine Mannschaft vor dem Gegner warnt: "Gießen ist eine sehr unangenehme Mannschaft mit einem ausgeglichenen Kader. Lischka, Lohaus und Okpara plus die jungen ProB-erfahrenen Rollenspieler sorgen für ein sehr ordentliches Konstrukt. Wir müssen uns auf eine ebenfalls physische Spielweise einstellen, mit der wir kürzlich ja ein paar Probleme hatten."

Damit spricht Dugandzic vor allem die Phase in Erfurt an, als die Young Pikes nach der Pause bei einer scheinbar klaren Führung etwas weniger aggressiv spielten und fast dafür bestraft wurden. Mit Unterstützung der Fans gelangen den Youngsters in Strullendorf schon einige tolle Vorstellungen, an die sie anknüpfen möchten.red