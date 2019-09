Duell der Farmteams in Frankfurt

Nach dem 72:98 zum Saisonstart gegen die erfahrene Spitzenmannschaft aus Speyer kommt auf die Basketballer der Baunach Young Pikes in der Liga Pro B Süd eine ganz andere Aufgabe zu. Mit den Fraport Skyliners Juniors ist am Samstag (18 Uhr) eine ebenfalls ganz junge Mannschaft der Gastgeber.

Mit Miran Cumurija steht in dieser Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie des Frankfurter Farmteams. Er trainierte zuletzt das NBBL-Team von Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners. Darüber hinaus konnte mit Bruno Vrcic ein vielversprechendes Talent aus München an den Main geholt und mit dem Amerikaner Nigel Pruitt (vorher Oldenburg) eine weitere Verstärkung für die Juniors verpflichtet werden. Pruitt ist noch nicht ganz fit, ebenso die Nachwuchstalente Len Schoormann, Calvin Schaum und Maxi Begue sowie der Brite Jazdeep Bains. Der bekannteste Name ist sicher Leon Kratzer mit seiner großen Bamberger Vergangenheit. Mit Richard Freudenberg steht ein weiteres großes Talent auf der Liste der Juniors. Ihr erstes Punktspiel verloren die Juniors in Gießen mit 63:80.

Bei den Young Pikes bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft die schwere Verletzung von Nico Wolf (Kreuzbandriss) wegsteckt. "Wir haben erstmal den Schock zu verkraften, so etwas geht nicht einfach an uns vorbei. Da müssen wir uns intern sortieren und ein paar Sachen anpassen. Natürlich werden wir aggressiv und geschlossen auftreten und versuchen, unsere Chance auch auswärts zu nutzen", sagt der Baunacher Trainer Mario Dugandzic.

Beim Gegner sieht er Vrcic als Leistungsträger: "Der strahlt von außen Gefahr aus, geht aber auch zum Korb. Auf jeden Fall sind auch Schubert, Grün und die beiden Importspieler zu beachten. Auch Tobias Jahn ist als erfahrener Haudegen unter den Körben dabei." Verzichten muss Dugandzic weiter auf den erkrankten Daniel Keppeler sowie den Langzeitverletzten Kay Bruhnke.