Dritter Sieg am Stück für SV Frensdorf

Durch den 2:1-Erfolg am vorletzten Spieltag in der Bayernliga bleibt der SV Frensdorf weiterhin auf dem zweiten Platz. Eine Niederlage kassierte die SpVgg Stegaurach in der Landesliga.

Bayernliga

SV Frensdorf - Schwaben Augsburg 2:1 Frensdorf fand schneller den Zugriff aufs Spiel und ging nach acht Minuten in Führung: Marsia Gath schnappte sich den Ball, eilte an der Torhüterin vorbei und schob locker zum 1:0 ein. Frensdorf hatte um einiges mehr Chancen als Augsburg, hätte kurz vor der Halbzeit aber den Ausgleich kassieren können. Lena Amon kratzte einen zu schwachen Schuss noch von der Linie. Augsburg hatte nach dem Seitenwechsel zwar mehr Ballbesitz, Frensdorf aber mehr Torchancen. Der SV machte vorn gleich Druck auf die Abwehr und Torhüterin. So kam es auch zum 2:0. Eine Augsburgerin wurde von Knauf und Gath angelaufen. Sie spielte den Ball halbhoch zu ihrer Torhüterin. Diese holte zum Schießen aus, schlug aber ein Luftloch - und der Ball kullerte über die Linie (50.). Frensdorf schaltete nun vermehrt in den Verwaltungsmodus und kassierte drei Minuten vor Abpfiff noch den Treffer zum 2:1-Endstand, als Friedel einen Weitschuss ins rechte obere Eck passieren lassen musste.

Landesliga Nord

SpVgg Stegaurach - 1. FC Nürnberg II 0:1 In einer Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften unterlag die SpVgg mit 0:1. Die Nürnbergerinnen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und drängten Stegaurach durch viel Ballbesitz in die eigene Hälfte zurück. Stegaurach verteidigte gut und vereitelte immer wieder mit letztem Einsatz gute Möglichkeiten. Erst in der 39. Minute nutzten die Mittelfranken in Person von Lea Körner ein Missverständnis der Hintermannschaft zum verdienten 0:1. Nach der Pause besann sich die Heimelf auf ihre kämpferischen Fähigkeiten. Nach Umstellung auf Dreierkette erspielte sich die SpVgg ein Übergewicht, Nürnberg beschränkte sich nur noch auf das Verteidigen. Jegliche Bemühungen der Stegauracherinnen blieben jedoch bis zum Schlusspfiff erfolglos. red/ms