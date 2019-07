Drell nutzt Ausstiegsklausel und verlässt Brose Bamberg

Henri Drell macht von der in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch und wird den Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg verlassen. In der kommenden Saison wäre der Este als sogenannter "homegrown player", der nicht das Ausländerkontigent belastet, nach Mitteilung des Vereins als fester Bestandteil der Bundesligamannschaft vorgesehen gewesen.

Der 19 Jahre alte Drell kam 2016 nach Bamberg und spielte zunächst in der Nachwuchs-Basketball-Bundesligamannschaft des TSV Tröster Breitengüßbach und bei den Baunach Young Pikes in der 2. Liga ProA. Im März gab er mit gerade einmal 18 Jahren sein Debüt in der Bundesliga.

Unter anderem Brose Bambergs neuer Cheftrainer Roel Moors hätte in den letzten Wochen Gespräche mit Drell geführt und seine Rolle erläutert, die ausschließlich in der Bundesligamannschaft vorgesehen wäre. Sein Agent hättejedoch wissen lassen, dass man auf dem Weg in die nordamerikanische Profiliga NBA ein anderes Konzept bevorzuge.

"Flexibilität gilt für beide Seiten. Es ist bitter, aber Henri hat die ihm zustehende Freiheit genutzt und die Option gezogen, aus der Zusammenarbeit mit uns auszutreten. Ich bedaure das zutiefst, denn wir haben ihn als festen Rotationsspieler für die Bundesliga eingeplant und ihm und seinem Agenten das auch klar kommuniziert", sagte Arne Dirks, Geschäftsführer von Brose Bamberg. "In den vergangenen Tagen wurde deutlich, dass Henri und sein Agent die Zukunft in der NBA sehen und für dieses Ziel eine Sicherheit garantiert haben wollen, die wir nicht bieten können bzw. wollen. Selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung."red