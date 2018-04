Drei Tore innerhalb von sechs Minuten

Mit einem klaren 5:2-Heimsieg über die SpVgg Selbitz hat der SV Memmelsdorf den Platz im Mittelfeld der Fußball-Landesliga Nordost gefestigt. Mit einem Erfolg im Nachholspiel am Mittwoch in Fürth könnte er den Blick in der Tabelle wieder nach oben richten.

Die Memmelsdorfer beherrschten klar den Gegner, waren während der ganzen Begegnung spielbestimmend, fuhren aber erst den Sieg ein, als sie in den letzten Minuten den Turbo zündeten und innerhalb von sechs Minuten mit drei Toren die Abwehr der Gäste zerlegten.

Die SpVgg Selbitz versteckte sich fast über die ganze Spielzeit in ihrer Hälfte und baute schon an der Mittellinie den ersten Abwehrriegel auf. Nur der schnelle Caliskan lauerte auf Lücken. Der SV Memmelsdorf begann mit viel Schwung und Drang zum Tor. Bereits in der 2. Min. wurde eine Hereingabe nur knapp verfehlt. Vier Minuten später konnte ein Schuss von Schütz gerade noch zur Ecke abgewehrt werden.



Hörnes nicht zu bremsen

Das Anrennen der Gastgeber wurde in der 16. Min. belohnt. Hörnes war auf dem linken Flügel nicht zu bremsen. Bei seiner genauen Flanke in den Strafraum kam Weber herangeflogen, der den Ball zum 1:0 in die Maschen jagte. Sechs Minuten später war es Hörnes, der wieder einmal energisch aufs Tor zog, nicht zu bremsen war und Torwart Schall keine Chance ließ (2:0). Memmelsdorf spielte nun noch gelöster auf. Aber dann folgte der erste Schock fast mit dem Pausenpfiff. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel aus heiteren Himmel. Nach einem bösen Abwehrfehler nutzte Caliskan die Chance, zog aufs Tor und vollendete (45.).

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es noch schlimmer für die Gastgeber. Beseelt durch den Treffer, griffen die Selbitzer sofort wieder an. In der 48. Min. stieß die SpVgg über die rechte Seite vor, und nach einem schönen Zuspiel schoss P. Meister zum 2:2 ein. Selbitz zog sich daraufhin wieder in dichter Abwehrstellung zurück. Die Gastgeber waren weiterhin überlegen im Spielaufbau und bei den Zweikämpfen immer schneller am Ball. Der Drang aufs Tor ließ nicht nach. Torchancen waren da, aber es dauerte fast bis zum Ende des Spieles, bis der Bann gebrochen wurde. Dann fielen in einer Minute zwei Treffer. In der 84. Min. fand Schwarm eine Lücke zum 3:2. Memmelsdorf setzte sofort nach. Wernsdorfer zog aus 25 Metern ab, und der Ball zappelte zum 4:2 im Netz (85.). Ein Schnitzer von Torwart Schall ermöglichte den fünften Treffer in der 90. Min. Bei einer harmlosen Rückgabe wartete Schall so lange mit dem Abschlag, bis Schütz heranstürmte, ihm den Ball abnahm und zum 5:2-Endstand einschoss. gs