DJK-U17 stürmt in die Landesliga

Zurückgelegen, aufgeholt und schließlich im dramatischen Elfmeterschießen triumphiert: Die U17-Fußballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg haben das entscheidende Relegationsspiel in Untersteinach gegen die SpVgg Weißenstadt gewonnen - und spielen kommende Saison erstmals in der Landesliga.

In einem engen und spannenden Spiel zwischen den Bezirksliga-Meistern fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Weißenstadt erwischte den besseren Start und ging nach einem katastrophalen Rückpass einer DJK-Spielerin mit 1:0 in Führung (9.). Die sichtlich geschockten Bambergerinnen retteten sich in die erste Trinkpause. Hier fand Trainer Matthias Hornung scheinbar die richtigen Worte. Auf einmal lief der Ball nur noch in Richtung gegnerisches Tor. Mit einem Doppelschlag in der 21. und 24. Minute drehte Paulinie Reinfelder das Spiel zum 2:1 für die DJK.

Nach der zweiten Trinkpause der ersten Halbzeit schlug das Pendel allerdings wieder zugunsten der SpVgg aus. Innerhalb von nur zwei Minuten erzielte Weißenstadt nach krassen Abwehrfehlern die 3:2-Halbzeitführung für die Ostoberfranken. Nach der Pause kamen die Bambergerinnen mit viel Entschlossenheit aus der Kabine: Aaliyah Wilson-Torres erzielte nach einer Ecke den 3:3-Ausgleichstreffer (50.). Nun ging es bei immer noch großer Hitze hin und her. Kurz vor Schluss blieb den mitgereisten DJK-Fans noch zweimal fast das Herz stehen, als die Fichtelgebirgs-Mädels zwei hundertprozentige Chancen liegen ließen. Durch den 3:3-Endstand ging es auf direktem Weg ins Elfmeterschießen. Reinfelder, Laura Stöcklein und Celine Reutter trafen alle sicher. Anders die Weißenstädterinnen, die die ersten beiden Elfmeter über das Tor jagten. Dann traf zwar auch Weißenstadt. Als aber Anna-Lena Lebede ihren Versuch für die DJK ebenfalls im Kasten unterbrachte, war die Entscheidung gefallen: Die DJK steigt in die Landesliga auf. Der Jubel bei den Spielerinnen und Fans war groß, nun spielt die U17 erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Landesliga. Hier für werden noch Spielerinnen der Jahrgänge 2003 bis 2005 gesucht. Infos bei Klaus Schmitt unter 0179/4956488. red