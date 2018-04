DJK Don Bosco ist in Amberg der Favorit

Drei Tage nach der 0:3-Niederlage beim starken Aufsteiger DJK Gebenbach hat die DJK Bamberg nahezu die gleiche Anfahrtsstrecke, wenn sie am Dienstag (18 Uhr) in der Nachholpartie der Fußball-Bayernliga Nord beim FC Amberg gastiert. Die Oberpfälzer hatten sich im Vorrundenspiel in Wildensorg mit 0:1 durchgesetzt und fuhren damals ihre ersten Punkte ein. Zweimal war diese Begegnung bereits aufgrund schlechter Platz- und Witterungsverhältnisse abgesagt worden.

Dass aller guten Dinge drei sind, müssen die Schützlinge von Trainer Mario Bail beweisen und mit aller Kraft die Revanche anstreben, denn nach dem Hinspiel holten die Amberger lediglich noch zwölf Zähler und sind abgeschlagen der Träger der Roten Laterne. Der "Macht an der Vils", wie der ehemalige Regionalligist im Pressejargon in Anerkennung an frühere Erfolge gerne genannt wird, traut es kaum einer mehr zu, den direkten Abstieg in die Landesliga zu verhindern.

Der FCA kämpft auf vielen Ebenen gegen den sportlichen Niedergang. Der Rücktritt der fünfköpfigen Abteilungsleitung war in der Winterpause der Paukenschlag schlechthin in der "fußballerischen" Oberpfalz, wenngleich keiner so recht mit der Wahrheit herausrückte. Schwammige Erklärungen täuschten nicht darüber hinweg, dass es Zoff hinter den Kulissen gab. Unterschwellig war dabei der finanzielle Faktor nicht zu überhören. Trainer Lutz Ernemann moderierte die Angelegenheit trotz Nackenschlägen mit Weitsicht und hielt das Team einigermaßen zusammen.



Nichts mehr so, wie es war

Beim Traditionsverein ist nichts mehr, wie es noch zum Ende der letzten Saison war. 17 Abgänge, darunter zahlreiche Leistungsträger, kehrten dem Klub den Rücken. Neun Zugänge durfte der 61-jährige Ernemann integrieren, der zuvor viele Jahre im Juniorenbereich des FCA arbeitete, um das nahezu Unmögliche herbeizuführen. Zwei davon brachen frühzeitig weg. Hinzu kommt, dass sich die Amberger mit den benachbarten Bayernligakonkurrenten aus Weiden und Ammerthal in einem geografischen Haifischbecken duellieren, aus dem sie viele Jahre fischten und davon profitierten.

Doch mittlerweile sind sie öfters die Leidtragenden. Ernemann spricht oft vom "Damoklesschwert des Abstiegs", das über seiner Truppe schwebt. In der Winterpause gingen mit Abwehrchef und Kapitän Kevin Kühnlein (zum VfB Eichstätt) sowie dem Mittelfeldstrategen Michael Dietl (DJK Ammerthal) zwei weitere Hochkaräter von Bord. Im Gegenzug streifen sich drei Nachwuchskicker, die im Winter von Bezirksligisten kamen, den gelben Sweater über.



"SC Freiburg der Bayernliga"

Der finanzielle Rahmen setzte den Verantwortlichen der Ostbayern Grenzen, verlangte von ihnen, kleinere Brötchen zu backen, weshalb Ernemann und sein erst 30 Jahre alter Co-Trainer Bastian Ellmaier sich als den "SC Freiburg der Bayernliga" bezeichneten, der "nichts zu verlieren" hat.

Diese Prophezeiung wurde jüngst Wirklichkeit. Zwar siegte der FCA im ersten Spiel des Jahres beim FC Sand nach vier Toren von Topstürmer Sebastian Schulik (31 Jahre, zehn Saisontreffer) mit 4:3, aber danach folgten vier deftige Niederlagen (8:1 in Eltersdorf, 1:4 gegen Erlangen-Bruck, 0:5 gegen Aubstadt und jüngst 0:6 beim Würzburger FV), die den Glauben an den Klassenerhalt in weite Ferne rücken. Dass ein Unglück selten allein kommt, bewahrheitete sich am vergangenen Samstag. In Würzburg fiel der neue Kapitän Jan Fischer (24) kurzfristig aus, Stammtorhüter Max Bleisteiner verletzte sich, und zu allem Überfluss handelte sich Mittelfeldakteur Daniel Gömmel aufgrund einer Notbremse die Rote Karte ein.

DJK-Coach Mario Bail braucht niemandem im eigenen Lager die Brisanz der Begegnung am Amberger "Schanzl" zu erläutern. Es geht ums nackte Überleben. "Wir sind Favorit, haben ein schwieriges Match, das auf des Messers Schneide steht, vor der Brust. Amberg wartet auf Umschaltmomente, die wir unterbinden wollen. Wir treffen als schlechteste Offensive auf die schlechteste Defensive der Liga", so Bail.

Hinter den Einsätzen von Ali Eckert, Alassane Kane und Ulrich Spies prangen verletzungsbedingt Fragezeichen, Benni Leicht fällt mit Bänderriss im Sprunggelenk aus, und Henrik Schwinn zog sich sieben Minuten nach seiner Einwechslung in Gebenbach eine Knieverletzung zu, die sich schlimmstenfalls als Kreuzbandriss herausstellen kann.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Allgaier, Eckert (?), Esparza, Fischer, Hofmann, Jessen, Kane (?), Kettler, Körner, Möhrlein, Niersberger, Schäffler, Schmoll, Sengül, Spies (?), Strobler, Strohmer, Wunder, Zoumbare