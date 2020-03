DJK Don Bosco Bamberg kommt glänzend aus den Startlöchern

Ein Auftakt nach Maß trotz schwerer Bedingungen: Nach der langen Winterpause ist die DJK Don Bosco Bamberg in der Fußball-Bayernliga Nord bestmöglich aus den Startlöchern gekommen und hat durch den 3:0-Sieg beim FC Viktoria Kahl vorerst die Nichtabstiegsplätze erreicht.

Dass im westlichen Unterfranken überhaupt gespielt werden konnte, lag an einer merklich besseren Wetterlage im Vergleich zu Oberfranken. "Wir haben die Mannschaft die ganze Woche darauf vorbereitet, dass das Spiel stattfinden wird und die Spannung hochgehalten", sagte der Sportliche Leiter Holger Denzler. Und damit lag er offenbar richtig.

Selbst die 190 Kilometer lange Anfahrt schüttelte die DJK schnell aus den Kleidern, setzte das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht von der ersten Minute an unter Druck - und gewann auch in der Höhe verdient. "Kahl hatte keinen Auftrag. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Laufbereitschaft war hoch, das Zweikampfverhalten stark", sagte Denzler. Auch spielerisch wussten die Gäste zu überzeugen und tauchten in regelmäßigen Abständen gefährlich im FC-Strafraum auf. Oft fehlte aber noch der letzte Pass, zu Teilen sicher auch dem tiefen Platz geschuldet. "Dafür, dass wir die komplette Vorbereitung auf Kunstrasen absolviert haben, kamen wir damit ganz gut zu recht. Jedenfalls besser als Kahl", sagte Denzler.

Dennoch musste ein Standard für den Führungstreffer herhalten: Unmittelbar vor der Halbzeitpause zirkelte Jannik Fippl einen 20-Meter-Freistoß platziert ins Eck. Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt, nur fehlte nach dem Seitenwechsel lange Zeit der vorentscheidende zweite Treffer. Die beste Gelegenheit hatte Simon Allgaier, scheiterte aber mit seinem Kopfball nach einer Ecke am Pfosten (67.). #Danach hatte Kahl eine kurze Phase des Aufbegehrens. Was auf das Tor flog, war aber eine sichere Beute für DJK-Torhüter Michael Edemodu. Als das laue Offensivlüftchen der Gastgeber verflogen war, setzten die Wildensorger zur Entscheidung an: Mit seiner ersten Ballberührung staubte der eingewechselte Nico Geyer aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (79.). Und eine Minute vor Schluss erzielte Rückkehrer Dominik Sperlein sein erstes Pflichtspiel-Tor für die DJK, als er noch einen Verteidiger aussteigen ließ und zum 3:0-Endstand einschob. "Wir hatten nach dem Testspiel gegen Aubstadt bereits ein richtig gutes Gefühl, das hat sich gegen Kahl bestätigt. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel in Hof", sagte Denzler. FC Viktoria Kahl: Kasiow - Müller, Komiya, Stoll (64. Bekmezci), Rachor, Schwalbe, Farbmacher, Reinhart, Gora, Kirchner, Heßler / DJK Don Bosco Bamberg: Edemodu - Fippl, Allgaier (80. Baumgärtner), Trawally, Sperlein, Haaf (75. Fiebig), Wunder, Müller, Spies (77. Geyer), Hümmer, Kettler/ SR: Hamper (Katschenreuth) / Zuschauer: 140 / Tore: 0:1 Fippl (42.), 0:2 Geyer (79.), 0:3 Sperlein (89.)