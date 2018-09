DJK Don Bosco Bamberg im Pokal: Seifenkiste gegen Formel 1

Eine Standortbestimmung der besonderen Art erwartet die Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg: Am Sonntag (15 Uhr) haben sie in der zweiten Runde des DBBL-Pokals den Bundesligisten TV Saarlouis Royals zu Gast. Dann wird die Mannschaft von Trainer Konstantin Hammerl versuchen, ihre Stärken aufs Parkett der Graf-Stauffenberg-Halle zu bringen, wird aber wohl auch ihre Schwächen aufgezeigt bekommen.

DJK-Coach Hammerl vergleicht: "Das ist, wie wenn eine Seifenkiste neben einem Formel-1-Boliden am Start steht." An der Saar ist Profitum angesagt, zweimal Training am Tag dürfte die Regel sein. An der Regnitz freut sich Trainer Hammerl, die "erste echte und normale Trainingswoche mit vier Einheiten" absolviert zu haben - ohne den serbischen Neuzugang Branka Lukovic. Die Centerin fällt mit gebrochenem Arm noch mindestens bis Mitte Oktober aus.

Wie die DJK haben die Saarländerinnen nach dem für sie enttäuschenden neunten Platz in der Bundesliga im Vorjahr einen Umbruch zu bewältigen: neue Spielerinnen und mit dem Tschechen Ondrej Sykora auch einen neuen Trainer. Eine Konstante beim TV Saarlouis ist die ehemalige Bambergerin und Nationalspielerin Nadjeschda Ilmberger, die jedoch ein Kreuzbandriss noch bis den November hinein zum Aussetzen zwingt.

Hammerl erwartet ein "physisch sehr robustes, starkes und großes Team". Herausragende Spielerin ist für ihn die Amerikanerin Ariel Hearn, die in einem Testspiel gegen den deutschen Meister aus Keltern 25 Punkte erzielte. Julia Förner und Magdalena Landwehr treffen auf ihre Mannschaftskameradin Helena Eckerle aus dem U18-Nationalteam, das kürzlich Europameister geworden ist.

Wie Saarlouis begegnen? "Wenn die Royals ihr Spiel im Halbfeld aufziehen können, haben wir schon verloren", sagt Hammerl. "Wir müssen früh stören, um unsere körperlichen Nachteile ausgleichen zu können." Er freut sich auf ein "feines Testspiel". Ernst wird es in der 2. Liga wohl erstmals am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, mit dem Heimspiel in der "Blauen" um 18.30 Uhr gegen Speyer-Schifferstadt. Die Auswärtspartie zuvor in Weiterstadt wird wegen Verletzungssorgen des Gastgebers wohl verlegt.