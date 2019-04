DJK Don Bosco Bamberg erzwingt drittes Spiel in Heidelberg

Die Sensation in der 2. Liga Süd der Basketballerinnen ist perfekt: Die DJK Don Bosco Bamberg hat am Freitagabend das zweite Finalspiel um die Meisterschaft bei den BasCats des USC Heidelberg mit 79:71 (25:34) gewonnen. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es zur entscheidenden Partie erneut in der Halle "ISSW 700". Nach dem 65:52 in Bamberg und 19 Siegen in 19 Saisonspielen zuvor dürfte am Neckar schon alles für die Meisterfeier bereit gewesen sein. Mit dem Gratulieren wollten die Bambergerinnen ihre ohnehin schon erfolgreich absolvierte Runde aber nicht enden lassen. Anders als im ersten Vergleich ließ das Team von Trainer Konstantin Hammerl den USC nicht schnell davonziehen. Das 25:34 zur Pause nach dem 9:16 und dem 16:18 in den ersten Vierteln hielt sich in Grenzen, ließ aber auch nicht viel erwarten. Kampfstark, in der Abwehr aggressiv und zunehmend treffsicherer als der USC entschied die DJK die letzten beiden Abschnitte (25:21, 29:16) für sich. Beste DJK-Werferinnen waren Branka Lukovic (19), DaJonee Hale (16), Magdalena Landwehr (16) und Ivana Grbic (12).