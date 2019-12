DJK-Damen gelingt Revanche gegen Rhein-Main Baskets

Im letzten Spiel des Jahres gelang den Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Bamberg ein ungefährdeter 78:68-Sieg gegen die Rhein-Main Baskets aus Langen. Damit ist die Revanche für die knappe und ärgerliche Niederlage im Hinspiel geglückt.

Ohne Evelyn Ovner, die auf eigenen Wunsch um Vertragsauflösung gebeten hat und nicht mehr im DJK-Kader steht, ohne Nina Kühhorn, Sarah Spiegel und Marie Ulshöfer, die verletzungs- bzw. krankheitsbedingt nicht zur Verfügung standen, dafür erstmals mit der Bamberger Nachwuchshoffnung Nora Hummel, die mit guter Leistung und zehn Spielminuten ihr Debüt in der 2. Liga gab, traten die DJK-Damen mit einer ungewohnt kleinen Rotation an.

Anders als in den letzten Spielen gehörte der bessere Start diesmal den Gästen. Pia Dietrich netzte früh zwei Dreier ein, so dass es bis Mitte des ersten Viertels dauerte, bis die erste Führung für das DJK-Team von Headcoach Konstantin Hammerl zu Buche stand. Offensiv lief es rund, vor allem fielen die Würfe von außen, und es gelang immer wieder die erneut überragende Victoria Waldner (22 Punkte/17 Rebounds) in Szene zu setzen. Am anderen Ende des Courts ließen die Bambergerinnen allerdings Intensität und Konsequenz vermissen. Vor allem das Reboundverhalten war das beherrschende Thema in den Auszeiten. Dass bei klarer körperlicher Überlegenheit sieben Rebounds weniger bei der Heim- als bei der Gästemannschaft zu Buche standen, ist ein deutlicher Hinweis, wo der Arbeitsschwerpunkt in der Weihnachtspause liegen dürfte.

Nach der 47:37-Pausenführung agierte der Tabellenführer vor allem defensiv deutlich aggressiver, offensiv wurden die Systeme effektiv zu Ende gespielt, aber nicht immer erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem bauten die Bambergerinnen den Vorsprung kontinuierlich in Richtung 20 Punkte aus. Nachlassende Intensität zum Ende des Spiels führte nochmals zu einer Ergebniskorrektur, der Sieg der DJK war aber zu keiner Zeit gefährdet.

Zehn Siege aus elf Spielen, Tabellenführer und im Saisonverlauf immer besser werdender Teambasketball lassen die DJK-Verantwortlichen sehr optimistisch in das kommende Jahr schauen. Mit den beiden Auswärtsspielen in Würzburg und Bad Homburg stehen im Januar gleich zwei schwere und richtungweisende Spiele an, bevor es am 2. Februar zum ersten Heimspiel gegen die Dillingen Diamonds aus Saarlouis kommt. Ziel ist es, sich dem Heimpublikum Anfang Februar weiter als Tabellenführer präsentieren zu können.dw DJK Don Bosco Bamberg: Waldner (22), Micunovic (16), Wildbacher (13), Pudláková (12), Vogel (9), Balman (6), Barth, Hummel