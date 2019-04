DJK Bamberg wird der Stecker gezogen

Vier Gegentreffer hatte die DJK Don Bosco Bamberg in dieser Bayernliga-Saison noch nicht einstecken müssen, am Ostermontag war es aber so weit: Durch die 0:4-Schlappe beim SV Seligenporten und das vorausgegangene 2:3 am Samstag beim Würzburger FV (siehe Extrabericht) steht die Mannschaft von Trainer Mario Bail nach dem Osterwochenende mit leeren Händen da. "Gegen Seligenporten hat man gemerkt, dass die Kräfte nachgelassen haben, die Jungs waren platt", so Abteilungsleiter Holger Denzler: "Dass einige Spieler angeschlagen aufgelaufen sind, hat die Sache nicht vereinfacht."

Zunächst sah es ordentlich aus, was die Gäste aufs Feld brachten: Sie hielten Seligenporten zwar vom eigenen Tor fern, kreierten aber ebenfalls kaum ernsthafte Torgefahr. Als die Akteure gedanklich schon die Halbzeitpause herbeisehnten, klingelte es mit der ersten Chance der Hausherren bereits im DJK-Gehäuse: Einen Schuss aus zweiter Reihe klatschte Julian Glos nach vorn ab, parierte noch den Nachschuss, war aber beim dritten Versuch durch Christian Knorr chancenlos - 1:0 (43.). Wie die erste Halbzeit endete, so begann auch der zweite Abschnitt - erneut mit einem Knorr-Treffer. Glos wollte einen Distanzschuss zur Seite abwehren, bugsierte ihn aber vor die Füße von Knorr und musste zum zweiten Mal den Ball aus dem Netz holen (49.). Ein Genickschlag, vom dem sich die DJK nicht mehr erholen sollte.

Der eingewechselte Azizou Zoumbare sowie Johannes Rosiwal hätten zwar verkürzen können, nutzten aber ihre Chancen nicht. "Das war symptomatisch. Wir hatten einfach einen gebrauchten Tag erwischt, an dem nichts gelingen mochte", sagte Denzler. Der SV Seligenporten hatte allerdings noch nicht genug: Erst krönte Sebastian Glasner eine Einzelaktion mit einem Schlenzer in den Winkel zum 3:0 (59.), dann legte Knorr noch seinen dritten Treffer des Tages nach: Als die Defensive über links ausgehebelt wurde, schloss er trocken ins lange Eck zum 4:0-Endstand (64.) ab. Auf der Uhr war zwar noch einiges an Zeit übrig, Seligenporten entwickelte bei hohen Temperaturen aber nicht mehr den größten Tatendrang und brachte den Sieg problemlos über die Zeit.

"Das Ergebnis ist natürlich bitter. Ein 0:4 hört sich nie gut an, da müssen wir jetzt durch. Vielleicht war es aber gar nicht so schlecht, dass wir mal eins auf die Mütze bekommen haben. Jetzt haben wir die Gelegenheit, beim nächsten Heimspiel eine Reaktion zu zeigen", so Denzler.

Gegner am Sonntag (15 Uhr) ist dann die SpVgg Bayern Hof.

Das Spiel vom Samstag

Würzburger FV - DJK Don Bosco Bamberg 3:2

Trotz guter Leistung musste sich die DJK Bamberg am Samstag dem Würzburger FV geschlagen geben. Die Gastgeber erwischten den besten Start und belohnten sich frühzeitig: Nach feiner Kombination über die linke Außenbahn traf Paul Obrusnik zum 1:0 für den WFV (8.). Die Antwort der Wildensorger ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Felix Strobler setzte sich im Zentrum durch und steckte zu Patrick Hoffmann durch, der den Ausgleichstreffer markierte (12.). 280 Zuschauer auf der Sepp-Endres-Sportanlage sahen eine muntere erste Hälfte, die DJK machte den spielstarken Gastgebern das Leben schwer und erwies sich wie schon in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Gebenbach (1:1) als schwer zu bespielender Kontrahent. Zu Torchancen kamen zwar beide Teams, ein weiterer Treffer wollte bis zur Pause aber nicht mehr fallen.

Auch den zweiten Durchgang begann Würzburg zielstrebiger: Ein Eckball von der rechten Seite landete mehrfach abgefälscht bei Ben Müller, der das Leder aus der Nahdistanz zum 2:1 über die Linie drückte (49.). Für wiederholtes Foulspiel sah WFV-Angreifer Dennie Michel neun Minuten später Gelb-Rot. Aber trotz numerischer Überzahl und mehreren guten Gelegenheiten verpassten die Grün-Gelben in dieser Phase jedoch den möglichen 2:2-Ausgleich. Stattdessen bauten die Hausherren den Vorsprung aus: Unglücklich rutschte Pascal Niersberger auf Höhe der Mittellinie weg, WFV-Spielführer Sebastian Fries nahm den Ball auf und setzte über die linke Außenbahn zum Sololauf an, welchen Fries mit einem trockenen Flachschuss ins rechte Eck zum 3:1 vollendete (73.). Praktisch im Gegenzug wurde Simon Allgaier im Sechzehner beim Klärungsversuch von Tim Lorenz zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte flach links - 2:3 (74.). Die Bamberger stemmten sich nun gegen die Niederlage, einzig die Ampelkarte für Johannes Jessen (83.) fand aber noch den Weg in den Notizblock des guten Schiedsrichters Jürgen Steckermeier. "Es ging hin und her, beide Teams haben nach vorn gespielt und besaßen gute Chancen. Würzburg hat sehr viel Qualität, das hat man gesehen. Mit unserem Auftreten bin ich sehr zufrieden, wir haben einem Spitzenteam alles abgerungen und viel Paroli geboten", erklärte DJK-Trainer Mario Bail. kow Würzburger FV - DJK Don Bosco Bamberg 3:2 Würzburger FV: Koob - Lorenz, Eberhardt (67. Hofmann), Hänschke, Obrusnik, Müller, Istrefi, Schömig, Dan (90. Drösler), Fries (88. Kadiric), Michel / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger, Jessen, Esparza, Strobler (60. Baumgärtner), Allgaier, Kettler, Haaf (85. Schmoll), Wunder, Rosiwal, Hoffmann (55. Trawally) / SR: Steckermeier (Altfraunhofen) / Zuschauer: 280 / Tore: 1:0 Obrusnik (8.), 1:1 Hoffmann (12.), 2:1 Müller (49.), 3:1 Fries (73.), 3:2 Allgaier (74. Foulelfmeter) / Gelbe Karten: Michel / Niersberger, Jessen, Esparza / Gelb-Rote Karte: Michel (59.) /Jessen (83.) SV Seligenporten -DJK Don Bosco Bamberg 4:0 SV Seligenporten: Dachs - Moos, Janz, Knorr, Bajrami, Neuerer (79. Petrakis), Zander (36. Bauer), Kobrowski, Crow, Bindner, Glasner (75. Fatidis) / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger, Strobler (46. R. Thomann), Allgaier, Hoffmann (60. Zoumbare), Haaf, Wunder, Hümmer, Kettler, Rosiwal, Trawally (78. Schmoll) / SR: Wieber (Ramsthal) / Zuschauer: 200 / Tore: 1:0 Knorr (44.) , 2:0 Knorr (49.), 3:0 Glasner (59.), 4:0 Knorr (64.) / Gelbe Karten: Neuerer, Bajrami / Allgaier