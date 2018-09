DJK Bamberg verkauft sich teuer

Am zwölften Spieltag der Fußball-Bayernliga Nord unterlag die DJK Don Bosco Bamberg beim Spitzenreiter DJK Gebenbach mit 1:3 (1:1). Allerdings verlangte das Team aus dem Stadtteil Wildensorg dem Klassenprimus alles ab. Ein unglücklicher Spielverlauf mit zwei schnellen Toren pro Halbzeit für die Oberpfälzer trug seinen Teil zur Niederlage bei. Den Treffer für die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Sayko Trawally.

Die Gäste unter der Leitung von Trainer Mario Bail hatten sich viel vorgenommen, wollten mit großem Einsatz und viel Laufbereitschaft dem Tabellenführer, der schon achtmal in Folge gewonnen hatte, zumindest einen Punkt abknöpfen. Aber die Oberfranken erwischten einen unglücklichen Start. Denn als Uli Spieß - er schied in der Pause wegen einer Platzwunde am Kinn aus - im eigenen Strafraum Gebenbachs Timo Kohler den Ball wegspitzelte, ging der Angreifer zu Boden. Es hatte einen ganz leichten Körperkontakt gegeben. Schiedsrichterin Davina Haupt legte das allerdings als Foulspiel aus und entschied zur Verwunderung der Gäste auf Strafstoß, den Spielmacher Dominik Haller sicher zum 1:0 für die Platzherren verwandelte (9.).

Mitte der ersten Halbzeit befreiten sich die Gäste vom Druck der Heimelf und setzten Nadelstiche. Folgerichtig fiel der Ausgleich. Einen Freistoß aus dem Halbfeld schlug Johannes Rosiwal zu Sayko Trawally, der den Ball zum 1:1 in die Maschen (24.) köpfte. Im weiteren Verlauf bis zur Pause war das Match offen mit Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Das gastgebende Team aus dem Vorort von Amberg setzte sich gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts entscheidend in Szene. Bamberg versäumte es zu klären, und Haller gelang mit seiner starken Schusstechnik der Treffer ins lange Eck zum 2:1 (47.). Doch Don Bosco drängte auf den Ausgleich. Beinahe wäre das 2:2 gelungen, als der gerade eingewechselte Moritz Straub am Fünfmetereck zum Schuss kam, doch der Ball schlug nicht ein (68.).

Mit fortschreitender Spieldauer mussten die Bamberger mehr und mehr riskieren. Doch Gebenbach setzte den Todesstoß, als die Gästeabwehr erneut nicht klären konnte. Kohler besorgte mit einem schönen Schuss den 3:1-Endstand (73.). Die Gebenbacher hatten sich den Sieg verdient, weil sie in den entscheidenden Situationen etwas cleverer waren und auch etwas mehr Qualität im Kader hatten. Die DJK Don Bosco Bamberg hatte trotz der Niederlage nicht enttäuscht.

Stimmen zum Spiel

Mario Bail (Trainer der DJK Don Bosco Bamberg): "Wir wollten Gebenbach mit aller Macht Paroli bieten. Leider haben wir früh schon das 0:1 kassiert, und auch das 1:2 kurz nach der Pause hat nicht in unseren Plan gepasst. Ich kann der Mannschaft aber nur ein Kompliment machen, denn sie hat alles rausgehauen. Wir haben dem Tabellenführer definitiv das Leben sehr schwer gemacht."

Faruk Maloku (Trainer der DJK Gebenbach): "Es war ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel, kein spielerischer Leckerbissen. Bamberg hat uns alles abverlangt, das muss ich feststellen. Wir haben uns den Sieg aber verdient, weil wir in den entscheidenden Situationen zugeschlagen haben und wir spielerisch einen Tick besser waren. Aber es war heute definitiv ein hartes Stück Arbeit." DJK Gebenbach - DJK Don Bosco Bamberg 3:1

DJK Gebenbach: Nitzbon - Biermeier, Ceesay, Gorgiev, Kohler (90. Jakob), Lindner (78. Keilholz), Fischer, Scherm, Hempel, Haller (88. Pirner), Becker / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Spies (46. Jessen), Strobler (85. Leicht), Allgaier, Esparza, Niersberger, Schmoll, Wunder, Rosiwal, Fischer (66. Straub), Trawally / SRin: Davina Haupt (Poppenhausen) / Zuschauer: 420 / Tore: 1:0 Haller (9., Foulelfmeter), 1:1 Trawally (24.), 2:1 Haller (47.), 3:1 Kohler (73.) / Gelbe Karten: Fischer, Gorgiev, Kohler, Lindner / Allgaier, Trawally, Schmoll, Strobler, Straub