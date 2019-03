DJK Bamberg steht beim FC Sand vor kniffliger Aufgabe

Nach dem Spielausfall vor Wochenfrist steht für die DJK Don Bosco Bamberg (8.) heute (14 Uhr) das Lokalderby beim FC Sand (14.) auf dem Programm. Der Gastgeber kämpft gegen den Abstieg, hat aber alles noch selbst in der Hand und strebt mit dem fünften Heimsieg den Sprung auf Platz 13 an. Dass die Sander überhaupt wieder am Bayernliga-Erhalt schnuppern, haben sie einer bemerkenswerten Phase kurz vor der Winterpause zu verdanken, in der sie viermal in Folge ungeschlagen blieben (zehn Punkte).

Trainer Dieter Schlereth arbeitete mit seinen Schützlingen unnachgiebig in der Vorbereitung und durfte sich über den Rückhalt der Verantwortlichen und die Vertragsverlängerung vor der Nachholpartie beim Würzburger FV freuen. Dass seine Jungs dort den 0:1-Rückstand in der Schlussphase mit zwei blitzsauberen Treffern in den Torwinkel durch die beiden Offensivkräfte Shaban Rugovaj (83.) und Thorsten Schlereth (91.) drehten, spricht für die Kampfbereitschaft und den herausragenden Fitnesszustand des Teams.

Der Sprung auf Platz 13 war zwar eine nur vorübergehende, allerdings gern gesehene Randerscheinung. Allerdings löste die Ernüchterung schnell die ausgelöste Euphorie und den erhofften Rückenwind ab. Im Anschluss verloren die Unterfranken die Begegnungen in Forchheim (4:3) und gegen Ansbach (2:4). Gegen Ansbach gaben sie einen 2:0-Vorsprung innerhalb von zwölf Minuten (38. bis 50.) durch vier Gegentore aus der Hand.

Vorzüge der "Korbmacher" sind die taktische Disziplin sowie die vom Coach vermittelte Fähigkeit, sich punktuell auf den Gegner zu konzentrieren. Dagegen greifen die Maßnahmen, die defensiven Probleme bei Flanken und Standards der Gegner in den Griff zu kriegen, noch nicht wie gewünscht. Trotz des vielleicht kopfballstärksten Abwehrspielers der Liga, Johannes Bechmann, kassieren sie immer wieder vermeidbare Tore. Dafür stimmt das Innenleben der Mannschaft, was die frühzeitige Zusage dreier Eckpfeiler (Kapitän Andre Karmann, Bechmann und Sebastian Wagner) untermauert. Auch Kevin Steinmann, Dominik Rippstein, Markus Geier, Stefan Klemm und Danny Schlereth haben inzwischen ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben.

Umkämpfte Partien

Mit den Wildensorgern setzten sich die Sander seit 2010 schon 17 Mal in meist engen Spielen auseinander. Fünf Siegen stehen sieben Niederlagen gegenüber. Die letzten direkten Vergleiche entschied die Don-Bosco-Elf für sich. Mit dem 1:0 im Seestadion im Mai 2018 gelang ein weichenstellender Dreier auf dem Weg zum Ligaerhalt. Der 2:1-Vorrunden-Heimsieg zur Sandkerwa sorgte für eine 14-Punkte-Distanz zwischen den Bambergern als damals Fünfter und den Sandern als Tabellenschlusslicht. Derzeit beträgt die Differenz immer noch 13 Zähler.

Sand verfügt darüber hinaus über individuell erstklassige Kicker, die sich bei zahlreichen Bayernligisten ebenfalls einen Stammplatz sichern würden. Dies weiß auch DJK-Chefanweiser Mario Bail, der ein "reines Kampfspiel" erwartet. "Es ist zudem ein Derby, in dem keiner verlieren will", so die Einschätzung des 39-Jährigen, der die Sander als "sehr charakter- und willensstark" einstuft und vor den torgefährlichen Thorsten Schlereth und Rugovaj sowie dem routinierten Freistoßspezialisten Wagner warnt.

Von seiner Truppe erwartet Bail, "dass wir mit Mut und Überzeugung auftreten, keinesfalls zu passiv agieren und mit allem, was wir einbringen können, dagegen halten."

Sorgenfalten bereiten ihm seine Defensivakteure: Christopher Kettler plagt ein Magen-Darm-Infekt, Nicolas Esparza eine Zehenprellung, Uli Spies fällt mit Achillessehnenbeschwerden aus. Im Gegenzug kehren die zuletzt verhinderten Johannes Jessen und Johannes Rosiwal zurück in den Kader.

DJK Don Bosco Bamberg: Edemodu, Stöcklein - Allgaier, Baumgärtner, Eckstein, Esparza (?), Haaf, Hoffmann, Hümmer, Kettler (?), Müller, Niersberger, Jessen, Rosiwal, Schmoll, Spies, Strobler, R. Thomann, Trawally, Wunder, Zoumbare