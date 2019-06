DJK Bamberg präsentiert ihr neues Gesicht

Die DJK Don Bosco Bamberg ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die kommende Bayernliga-Saison gestartet und hat das erste Testspiel beim FC Fuchsstadt souverän mit 5:0 gewonnen. "Natürlich ist noch viel Luft nach oben. Nach 40 Minuten sind wir ins Laufen gekommen, dann wurde ein Klassenunterschied ersichtlich. Es war aber ein typisches erstes Spiel, aus dem es schwer ist, große Erkenntnisse zu ziehen", sagte DJK-Trainer Mario Bail nach dem Sieg gegen den Tabellen-Elften der abgelaufenen Saison in der Landesliga Nordwest.

Nicht in Bestbesetzung

Während die Unterfranken nur ein Rumpfteam mit zwei Auswechselspielern stellen konnten, reiste die DJK nach fünf absolvierten Trainingseinheiten zumindest mit vier Wechseloptionen an. Es fehlten lediglich ein paar Kranke und Urlauber, große Verletzungen plagen niemanden aus dem DJK-Kader.

Zunächst war allerdings kein großer Unterschied zwischen beiden Mannschaften festzustellen: Fuchsstadt stand sehr tief, der DJK fehlten die zündenden Ideen. Als Neuzugang Nico Geyer aber im richtigen Moment startete, einen Steilpass aufnahm und zum 1:0 einnetzte (40.), schlug das Pendel zugunsten der Wildensorger aus. Simon Allgaier erhöhte vor dem Seitenwechsel per Kopfball auf 2:0 (45.).

Nach Wiederbeginn räumte Julian Glos seinen Platz im Tor für Michael Edemodu. In der 52. Minute hatte der 25-Jährige gleich die brenzligste Situation für die Gäste zu überstehen, als ein Freistoß an die Latte klatschte. Danach drehte aber Johannes Rosiwal auf, der vielleicht Beste im gelbgrünen-Trikot: Er erhöhte per Flachschuss auf 3:0 (56.) und erzielte neun Minuten später mit einem Schuss ins lange Eck das 4:0.

Don Bosco machte in der zweiten Halbzeit viel Druck über Außen, Fuchsstadt war körperlich kaum noch in der Lage, Gegenwehr zu leisten. Eine Viertelstunde vor Ende unterstrich auch Fabian Bergmann, Neuzugang von der U19 des Baiersdorfer SV, seine Torgefährlichkeit und erhöhte nach einem Zuspiel von Rosiwal zum 5:0-Endstand. Damit haben sich Geyer und Bergmann zwar gleich in ihrem ersten Spiel in die Torschützenliste eingetragen, überbewerten will Bail dies aber nicht: "Sie müssen noch ankommen und sich im Herrenbereich akklimatisieren. Aber es freut mich, dass sie sich gleich belohnt haben."

Wie sich die Youngster unter verschärften Bedingungen schlagen, kann Bail schon am Samstag beobachten: Zum Johannisfeuer in Sambach bestreitet die DJK um 17 Uhr ein Einlagespiel, Gegner ist Regionalliga-Aufsteiger TSV Aubstadt.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos (46. Edemodu) - Jessen, Esparza, Pfänder (46. Bergmann), Allgaier (81. Oberst), Hoffmann, Wunder, Geyer (46. Zoumbare), Hümmer, Kettler, Rosiwal / SR: Weber (Lauterbach) / Tore: 0:1 Geyer (40.), 0:2 Allgaier (45.), 0:3, 0:4 Rosiwal (56./65.), 0:5 Bergmann (74.)