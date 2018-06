Die Strullendorfer treffen zu ihrer Kerwa auf starke Konkurrenz

Senioren wollen vorn mitmischen





Das Programm



Der RMV Concordia veranstaltet seit nunmehr 52 Jahren das Kirchweih-Radrennen in Strullendorf . Natürlich hat dieses Rennen einen festen Platz im Terminkalender der Radsportler. Fahrerinnen und Fahrer aus nah und fern werden ab 10 Uhr in sieben verschiedenen Rennen ihre Kräfte messen.Im ersten Rennen machen sich die U15-Schüler auf die einen Kilometer lange Strecke. Anschließend sind die Jugendfahrer U17 gefordert. Danach werden die Hobbyfahrer (ohne Lizenz) ihre Kräfte messen. Für Fahrerinnen und Fahrer bis 14 Jahre, die es einmal selbst ausprobieren wollen, wird ein "Erster-Schritt-Rennen" durchgeführt.Im fünften Rennen des Tages kämpfen die Senioren der Klassen 3 und 4 um den Sieg. Hier sind die Concorden Thomas Krön, Andreas Kröner und Alfred Riemer gefordert, sich zu behaupten. Die Fahrer der Seniorenklasse 2 werden anschließend zusammen mit den U19-Junioren das Rennen aufnehmen. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Concorden Holger Hauser, der natürlich auf heimischer Strecke einen Sieg einfahren möchte. Mitstreiter aus Strullendorf hierbei sind Norman Huck, Matthias Nelke, Nick Riedel und Thomas Lauterbach.Im Hauptrennen der Eliteklasse B/C gehen sechs Fahrer von Concordia Strullendorf an den Start. Natürlich will sich das Gastgeber-Team gegen die starken Fahrer aus Herpersdorf, Mindelheim, Ludwigsburg, Wendelstein sowie gegen die Fahrer vom Radteam Herrmann und vom Team Magnesium Pur behaupten. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Duelle freuen. Ein Augenschmaus wird auch das Bobby-Car-Rennen der Kindergartenkinder sein, das unmittelbar vor dem Hauptrennen gestartet wird.Welcher Hobby-Radrennfahrer ab Jahrgang 2003 und älter will sich mit anderen auf der Rennstrecke messen? Wer sich 20 Runden im Renntempo auf dem Rundkurs zutraut, kann dies um 11.45 Uhr im Hobbyrennen tun.Und auch die jüngeren Radler (ab Jg. 2004 und jünger) haben die Möglichkeit, im "Erster-Schritt-Rennen" ihr Können unter Beweis zu stellen. Wer ein Fahrrad und einen Helm besitzt, sollte am Sonntag zur Rennstrecke kommen und um 12.15 die vier Runden absolvieren. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und einen Preis.Weitere Informationen und Anmeldung für beide Rennen unter Telefon 0172/8334400 oder per E-Mail ( radsport@concordia-strullendorf.de ) oder bis spätestens eine Stunde vor dem Start bei der Nummernausgabe im Start- und Zielbereich.10 Uhr: Schüler U1510.50 Uhr: Jugend U1711.45 Uhr: Hobbyrennen12.15 Uhr: Erster Schritt12.40 Uhr: Senioren 3/413.50 Uhr: Senioren 2 undJunioren U1915.15 Uhr: Bobby-Car-Rennen15.30 Uhr: Elite B/CB