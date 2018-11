Die Regnitztaler dominieren das Derby gegen Litzendorf

Die Regnitztal Baskets stehen weiterhin an der Tabellenspitze der 2. Basketball-Regionalliga: Mit dem überzeugenden 81:70-Sieg gegen die BG Litzendorf (6.) festigte das Team von Mark Völkl Platz 1. Bei ihrem Gastspiel in Leipzig (4.) musste die stark ersatzgeschwächte DJK Don Bosco Bamberg (7.) eine knappe 64:69-Niederlage hinnehmen.

Regnitztal Baskets - BG Litzendorf 81:70

Von Beginn an dominierten die Regnitztaler. Die BG Litzendorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden, so dass Moritz Plescher und Co. sich bereits nach dem ersten Viertel eine komfortable 22:9-Führung erarbeiteten. Von diesem Vorsprung sollte das Völkl-Team auch im zweiten Spielabschnitt profitieren, denn Litzendorf fand nun besser in die Partie und zog vermehrt zum Korb. In dieser Phase begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, wenngleich die Regnitztal Baskets dank Mateo Seric, Moritz Plescher, Brandon Tischler und Felix Edwardsson die Oberhand behielten. Schon zur Halbzeit war das Spiel zugunsten der Brose-Bamberg-Youngsters entschieden (47:28). Die Gastgeber blieben weiterhin konzentriert gegen die größtenteils körperlich überlegenen Litzendorfer. Die Gäste versuchten, sich in Schlagdistanz zu spielen, fanden aber gegen gut eingespielte Youngsters kaum die passenden Möglichkeiten. Regnitztal verteidigte solide und hielt die Angriffsfläche für die BG Litzendorf klein. Zwar kam das Team von Gästecoach Alex Sandyk in Viertel 4 noch einmal auf zwölf Punkte heran, doch das brachte den Regnitztaler Sieg nicht in Gefahr. Coach Völkl meinte: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die von Spiel zu Spiel lernt und sich weiterentwickelt. In der zweiten Halbzeit haben die Litzendorfer viel investiert und nie aufgegeben. Davor habe ich großen Respekt." Schon am Freitag wartet das nächste Derby auf Völkl und sein Team: "Auswärts" in der Graf-Stauffenberg-Halle geht es um 20 Uhr gegen die DJK Bamberg.

Regnitztal Baskets: Seric (22 Punkte/1 Dreier), Plescher (12/4), B. Tischler (11/1), Edwardsson (10/2), Beck (8), Bergmann (7), Brevet (3), Bulic (3), Guck (3), Elias (2), Guck, Uysal / BG Litzendorf: Rockmann (29/4), Kolbert (15/4), Ziegmann (7/1), Schröder (6), Wimmer (5/1), Knauer (4), Roch (2), Tuttor (2), Zach, Schlaug

USC Leipzig - DJK Don Bosco Bamberg 69:64

Ohne Kapitän Ritli, Topschütze Greese, den am Finger verletzten Gerstner und den nun bis zum Ende der Hinrunde ausfallenden Zohner zeigten die verbliebenen neun Akteure vor allem defensiv eine Topleistung und verloren nach großem Kampf äußerst unglücklich. 20:18 lautete das Ergebnis nach dem ersten Viertel. Alle Bamberger waren sich sicher, dass auch mit dieser Rumpftruppe ein Erfolg möglich sein würde. Alle eingesetzten Spieler trugen sich in die Scorerliste ein, doch ab dem zweiten Spielabschnitt wurde die Offensive der Bamberger fast nur noch von Auer, Heckel und mit Abstrichen von Kaim getragen, da sich die "Langen" nur noch schwer gegen die körperlich überlegenen Gastgeber durchsetzen konnten. Mit einem 35:36-Rückstand ging es in die Pause. Im dritten Viertel gelangen der DJK nur sechs Punkte, aber durch aufopferungsvolle Abwehrarbeit wurde der Rückstand in Grenzen gehalten (41:49). Ein zu Beginn des letzten Abschnitts nicht zu stoppender Auer und klasse Abwehrarbeit des Teams sorgten für den Ausgleich. An der Freiwurflinie machten die Leipziger in den Schlussminuten aber keine Fehler und gewannen glücklich. DJK Don Bosco Bamberg: Auer (22), Heckel 21/2 Dreier),Kaim (8), Raum (4), Steck (4), Burger (2), Pedro (2), Rabak (1), Urban